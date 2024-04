Šok za Liverpool, na Anfieldu se je veselil Crystal Palace

Nogometaši Liverpoola so v 33. krogu angleškega prvenstva na Anfieldu izgubili proti Crystal Palacu z 0:1. S tem so Liverpoolčani zapravili priložnost za ponovni skok na vrh lestvice, ostali na tretjem mestu in za vodilnim Manchester Cityjem zaostajajo za dve točki.

Meščani, ki so v soboto s 5:1 ugnali Luton (Daiki Hašioka avt., Mateo Kovačić. Erling Haaland, Jeremy Doku, Joško Gvardiol), imajo na vrhu premier league 73 točk, Liverpool jih ima 71. Toliko jih ima tudi londonski Arsenal, ki zdaj igra s četrtouvrščeno Aston Villo. Ta ima 60 točk, toliko kot tudi peti Tottenham.

Slednji je v soboto s kar 0:4 izgubil pri Newcastlu. V soboto je še Brentford z 2:0 ugnal Sheffield United, preostale tri tekme pa so se končale brez zmagovalca. Tekmi Nottingham Forest – Wolverhampton in Bournemouth – Manchester United sta se končali 2:2, dvoboj med Burnleyjem in Brightonom pa 1:1.

Zmagoviti gol za Londončane na Anfieldu je v 14. minuti dosegel Eberechi Eze. Domači so se v drugem polčasu pognali po izenačujoči gol, a so gostje vse nalete zdržali in Liverpoolu prizadejali komaj tretji ligaški poraz v letošnji sezoni.

Na drugi današnji tekmi je Fulham v gosteh z 2:0 premagal West Ham. Za gostujočo zasedbo je bil dvakrat natančen Andreas Pereira (9. in 72. minuta).