Šok za Parižane pred ključno tekmo

Nogometaši in privrženci Paris Saint-Germaina bi radi na včerajšnji dan najverjetneje čim prej pozabili. V francoskem prvenstvu so Parižani na domačem štadionu utrpeli poraz proti Lyonu (2:1) in ob tem izgubili ključnega igralca.

Pred koncem prvega polčasa je portugalski vezist Vitinha v dvoboju z Endrickom nerodno pristal in si poškodoval desni gleženj. Trener Luis Enrique se je nemudoma odločil za zamenjavo, Portugalec pa je sprva odšel proti slaičlnici, a je nato odšepal do klopi z rezervnimi igralci.

»Ni nobenih dobrih novic, če ga moramo zamenjati še pred koncem prvega polčasa, to ni dobro. Opravili bomo preglede in videli, kaj se bo zgodilo,« je po tekmi resnost poškodbe opisal Enrique. Naslednji teden PSG v ligi prvakov čaka prvi pofinalni dvoboj z münchenskim Bayernom in 55-letni strateg bi si želel, da bi bil zvezdnik pripravljen za obračun.

Francoski časnik L'Equipe je poročal, da bo vezist danes odšel na magnetno resonanco, da pri klubu ugotovijo, kako huda je poškodba. Parižani imajo kljub porazu točko prednosti na vrhu lestvice, drugouvrščeni Lens je odigral tudi tekmo več od 13-kratnih francoskih prvakov.