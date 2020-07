Šok že na prvem treningu v Münchnu

München - Počasi se spušča zastor nad nacionalna ligaška tekmovanja po Evropi, v Nemčiji, kjer so prvi v koronakrizi med velikimi ligami vrnili žogo na igrišče, zdaj številni privrženci že prav nestrpno odštevajo do novih tekem. Pa četudi zaenkrat, kot kaže, še ne bo navzočnosti gledalcev na štadionih v Dortmundu, Berlinu, Mönchengladbachu, Münchnu itn.



V slednjem sicer tudi odštevajo do nadaljevanja lige prvakov, v kateri si je Bayern po londonski zmagi proti Cheleseaju s 3:0 že pred povratno tekmo odprl vrata četrtfinala. Forma zadnjih domačih nastopov je Bavarce sploh navdahnila z optimizmom, tudi med igralci je bilo čutiti precej dobre volje na prvem treningu po oddihu, toda nato se je hitro zataknilo: eden udarnih adutov moštva Benjamin Pavard, s Francozi svetovni prvak pred dvema letoma na mundialu v Rusiji, jo je slabo odnesel, potem ko je hotel blokirati udarec na treningu, a mu je noga brez nadzora »poletela« v zrak.



Osmoljenec se je močno prijel za gleženj in v bolečinah odkorakal z igrišča. »Težko je pred temeljitim zdravniškim pregledom govoriti, za kaj gre, upamo pa, da bomo z njim lahko igrali v nadaljevanju lige prvakov,« je ob koncu uvodnega zbora po počitnicah dejal Hansi Flick, trener münchenskega moštva, katerega prvi nastop tekmovalnega značaja bo prav omenjena revanša v Chelseajem v soboto, 8. avgusta.