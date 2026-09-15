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Nogomet

Sokler ukradel šov med Slovenci v tujini, VAR mu je preprečil popoln večer

Več slovenskih nogometašev je bilo v ponedeljek na delu v različnih evropskih ligah in čez lužo, najbolj živahno pa je bilo v Tel Avivu.
Ester Sokler je imel pomembno vlogo pri visoki zmagi Maccabija na velikem mestnem derbiju v Tel Avivu. FOTO: Facebook
Galerija
Ester Sokler je imel pomembno vlogo pri visoki zmagi Maccabija na velikem mestnem derbiju v Tel Avivu. FOTO: Facebook
B. P.
15. 9. 2026 | 08:00
15. 9. 2026 | 08:02
4:11
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Ponedeljkov večer slovenskemu nogometu v tujini ni prinesel zadetka, je pa ponudil nekaj zelo konkretnih predstav. Najbolj je izstopal Ester Sokler, ki je imel pomembno vlogo pri visoki zmagi Maccabija na velikem telavivskem derbiju. Sodeloval je pri prvem golu, pripravil drugega, nato pa mu je VAR razveljavil še zadetek.

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Ni izbiral besed: Nogomet brez gledalcev je drek!

Nejc Gradišar in Gregor Sikošek sta za svoji ekipi odigrala vseh 90 minut, priložnost s klopi sta dobila tudi Sandi Lovrić in Žan Kolmanič, medtem ko sta Jaka Bijol in Martin Turk svoji tekmi spremljala s klopi.

Sokler v središču dogajanja

Maccabi Tel Aviv je mestnega tekmeca Hapoel premagal s 4:1 in po štirih prvenstvenih tekmah ostal stoodstoten. Sokler je začel v konici napada in na igrišču ostal do 66. minute.

Slovenec je bil nevaren že pri prvem zadetku. Po predložku z leve je z glavo meril proti vratom, vratar Asaf Tzur je njegov poskus odbil, na pravem mestu pa je bil Dor Peretz in Maccabi popeljal v vodstvo.

Hapoel je izenačil, a le nekaj minut pozneje je bil Sokler znova v ospredju. Z diagonalno podajo je našel Osherja Davido, ki je z močnim strelom zadel za 2:1. Statistična baza PlayerStats je slovenskemu napadalcu pri zadetku pripisala asistenco.

Tik pred odmorom bi se lahko med strelce vpisal še sam. Po predložku Helia Varele in podaji Davide je žogo iz voleja poslal v mrežo, toda po posredovanju VAR je bil zadetek razveljavljen.

Gradišar do zmage, Sikošku tri točke ušle v 95. minuti

Uspešen večer je imel tudi Gradišar, ki je za Ceramico Cleopatro začel domačo tekmo proti National Banku in ostal na igrišču do konca.

Za zmago domačih sta v drugem polčasu zadela Mohamed Reda in Amr Kalawa. Slovenski napadalec je ostal brez gola in asistence, vpisal pa je strel v okvir vrat in eno ključno podajo.

Ceramica je ob tem še tretjič zapored zmagala brez prejetega zadetka in nadaljevala zelo dober začetek sezone.

Celotno tekmo je na Hrvaškem odigral tudi Sikošek, njegov Varaždin pa je bil le nekaj trenutkov oddaljen od treh točk proti Gorici.

Nekdanji slovenski reprezentant je že v sedmi minuti nevarno sprožil z leve noge, žoga pa je švignila tik mimo vrat. Varaždin je v 85. minuti prek Valentina Akrapa povedel z 2:1, toda zmage ni zadržal. Ivan Cvijanović je v peti minuti sodnikovega dodatka zadel za končnih 2:2.

Lovrić sodeloval pri zadetku, Kolmanič do gostujoče zmage

V italijanski serie A je Lovrić dobil zadnjih deset minut rednega dela ob porazu Udineseja s 3:5 proti Interju na San Siru. V igro je vstopil v 80. minuti namesto Jürgena Ekkelenkampa.

V sodnikovem dodatku je z leve poslal uporaben predložek v kazenski prostor, Vakoun Bayo je žogo s prsmi odložil Idrissi Gueyeju, ta pa je zadel za končnih 5:3. 

V ligi MLS je Kolmanič sodeloval pri pomembni gostujoči zmagi Austina z 2:1 pri Vancouvru. V 65. minuti je zamenjal Josepha Rosalesa in odigral zadnjih približno 25 minut rednega dela.

Bijol in Turk ostala na klopi

Med Slovenci v najmočnejših evropskih ligah Bijol ni dobil priložnosti ob odmevni zmagi Leedsa s 4:1 nad Newcastlom. Slovenski reprezentančni branilec je celotno tekmo spremljal s klopi.

Brez nastopa je v portugalskem prvenstvu ostal tudi Turk, ki je bil rezervni vratar Estorila na gostovanju pri Bragi.

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Jaka Bijolnaši na tujemSerie AEster SoklerNejc GradišarGregor SikošekSandi LovričŽan KolmaničMaccabi Tel Aviv

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