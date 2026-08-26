Milijarder, povezan z Bijolom, je prostitutko vabil s 160 dolarji

Lastnik ene najvrednejših športnih franšiz na svetu Jed York se je znašel v navzkrižju z zakonom. Prvi mož moštva ameriškega nogometa San Francisco 49ers, ki je prek družbe 49ers Enterprises tudi solastnik angleškega Leeds Uniteda, kjer igra slovenski branilec Jaka Bijol, je po navedbah policije odgovoril na lažni oglas za prostitucijo. Ob prihodu na dogovorjeno mesto v Ohiu so ga aretirali. Policijsko poročilo razkriva podrobnosti operacije Mahoning Valley Human Trafficking Task Force. York je pod psevdonimom Joe v soboto večkrat pisal na oglas na spletni strani, znani po oglaševanju prostitucije. Odgovora sprva ni dobil, v nedeljo zjutraj pa je znova vzpostavil stik. Z osebo, za katero je verjel, da je ženska, se je nato dogovoril za srečanje in plačilo 160 dolarjev za uro spolnih ...