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Nogomet

Milijarder, povezan z Bijolom, je prostitutko vabil s 160 dolarji

Ameriški milijarder Jed York, ki ima prek svoje družine in 49ers Enterprise v lasti moštvo NFL iz San Francisca ter nogometna Leeds in Rangers, je v težavah.
York ima v družbi 49ers Enterprise, ki je 100-odstotni lastnik Leeds Uniteda, za katerega igra Jaka Bijol (na fotografiji), vsaj 10-odstotni delež in ima ključno odločevalsko vlogo. Foto: Darren Staples/AFP
Galerija
York ima v družbi 49ers Enterprise, ki je 100-odstotni lastnik Leeds Uniteda, za katerega igra Jaka Bijol (na fotografiji), vsaj 10-odstotni delež in ima ključno odločevalsko vlogo. Foto: Darren Staples/AFP
N. Gr.
26. 8. 2026 | 09:10
26. 8. 2026 | 09:39
3:07
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Lastnik ene najvrednejših športnih franšiz na svetu Jed York se je znašel v navzkrižju z zakonom. Prvi mož moštva ameriškega nogometa San Francisco 49ers, ki je prek družbe 49ers Enterprises tudi solastnik angleškega Leeds Uniteda, kjer igra slovenski branilec Jaka Bijol, je po navedbah policije odgovoril na lažni oglas za prostitucijo. Ob prihodu na dogovorjeno mesto v Ohiu so ga aretirali. Policijsko poročilo razkriva podrobnosti operacije Mahoning Valley Human Trafficking Task Force. York je pod psevdonimom Joe v soboto večkrat pisal na oglas na spletni strani, znani po oglaševanju prostitucije. Odgovora sprva ni dobil, v nedeljo zjutraj pa je znova vzpostavil stik. Z osebo, za katero je verjel, da je ženska, se je nato dogovoril za srečanje in plačilo 160 dolarjev za uro spolnih ...

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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