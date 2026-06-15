Somalijci so se zahvalili Čeferinu, pomagal je nesrečnemu sodniku

Somalska nogometna zveza je v uradnem pismu izrazila uradno zahvalo predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu za povabilo somalijskega sodnika Omarja Artana k sojenju na superpokalu 2026. Evropska nogometna zveza mu je, potem ko je bil njegov vstop v ZDA, kjer bi moral soditi na mundialu zavrnjen, ponudila sojenje na prestižnem klubskem finalu med zmagovalcema lige prvakov ter lige evropa.

Predsednik zveze Ali Abdi Mohamed je poudaril, da gre za »zgodovinsko imenovanje«, ki presega osebni uspeh sodnika in predstavlja pomemben mejnik za somalijsko in afriško sojenje na splošno. Po njegovih besedah gre za priznanje dolgoletnemu vlaganju v razvoj nogometa v Somaliji, ki še vedno gradi svoje strukture.

V pismu je zapisano, da izbira Artana pošilja jasno sporočilo mladim sodnikom, trenerjem in igralcem v državi, da sta trdo delo in profesionalnost prepoznana tudi na najvišji ravni svetovnega nogometa.

Somalska zveza je ob tem poudarila tudi krepitev odnosov z Uefo in Čeferinom ter skupne vrednote razvoja, raznolikosti in odličnosti v nogometu. Predsednik Mohamed je izrazil prepričanje, da bo Artan na tekmovanju Somalijo predstavljal dostojanstveno in v skladu z najvišjimi standardi sojenja.