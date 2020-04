Son v času koronavirusa v vojsko

Seul - Nogometaš Tottenhama in južnokorejski reprezentant Heung-min Son bo odmor zaradi pandemije novega koronavirusa izrabil, da opravi dolžnost do domovine. Na otoku Džedžu, na katerem je v času svetovnega prvenstva leta 2002 bivala slovenska reprezentanca, se je prijavil za vojaško usposabljanje, še prej pa bo moral biti 14 dni v osami.



Južnokorejski moški sicer vojaški rok služijo 21 mesecev, a nogometašu Tottenhama tega ne bo treba, opraviti bo moral le osnovno usposabljanje, ki bo trajalo tri tedne. To si je zaslužil s tem, da je bil član reprezentance, ki je na azijskih igrah leta 2018 osvojila zlato kolajno.



Son je sicer že pred izbruhom epidemije koronavirusa končal sezono, saj si je na februarski tekmi proti Aston Villi zlomil ramo.