Sovražna dobrodošlica za Mourinha: Proti njemu leteli vžigalniki in plastenke

Nedeljska vrnitev portugalskega nogometnega stratega Joseja Mourinha na stadion, kjer se je izstrelil med trenerske zvezde, je namesto nogometnega praznika postregla s prizori popolnega kaosa.

Veliki derbi med njegovim sedanjim klubom Benfico in nekdanjim delodajalcem Portom, ki ga je leta 2004 popeljal do nepozabnega naslova v ligi prvakov, so zaznamovali izgredi, nasilje na tribunah in metanje predmetov, ki so leteli proti igrišču.

Na stadionu Dragao so bile vse oči pričakovano uprte v Mourinha, ki je prejšnji mesec sedel na klop Benfice. Prestop k osovraženemu tekmecu je za številne navijače Porta očitno predstavljal nezaceljeno rano, saj so svojo jezo izražali skozi vso tekmo.

Mourinho je Porto leta 2004 popeljal do naslova v ligi prvakov. FOTO: Jose Manuel Ribeiro/Reuters

Proti klopi gostov so z tribun letele plastenke z vodo in vžigalniki, zaradi česar je bila igra večkrat prekinjena.

Medtem ko je varnostno osebje poskušalo umiriti strasti, se je Mourinho po pisanju portugalskih medijev odzval z mirno in celo sam pobiral predmete, ki so pristali v njegovi bližini.

Sovražno dobrodošlico je zaokrožil transparent z napisom: »Obstaja samo nekaj posebnega – Nogometni klub Porto,« s katerim so domači navijači jasno sporočili, kaj si mislijo o njegovem vzdevku.

A sovražnost ni bila uperjena le proti Mourinhu; presenetljivo je zavrela tudi znotraj Benficinega tabora. Kot navaja nogometni portal Allfootballapp.com, je na gostujočem delu tribune izbruhnil silovit pretep med navijači Benfice.

Redarji in policija so morali posredovati, da so ločili sprti strani in preprečili, da bi se nasilje razširilo. »Moralo bi iti za Mourinha, za nogomet. Namesto tega se je spremenilo v vojno območje,« je dogajanje na družbenem omrežju X povzel eden od navzočih.

Remi brez zadetkov

V senci teh dogodkov je nogometna predstava skorajda potonila v pozabo. Derbi se je končal z rezultatom 0:0, kar je za Porto pomenilo prvo oddano točko v sezoni po sedmih zaporednih zmagah.

Čeprav se mreži nista zatresli, pa na igrišču ni manjkalo napetosti. Kot poroča portal SportingPedia, so bili v prvem polčasu nevarnejši domači nogometaši Porta; med drugim je Gabriel Veiga v 34. minuti zgrešil vrata, tik pred odmorom pa je sodnik zavrnil njihove pozive k enajstmetrovki.

Nedeljska vrnitev Mourinha je namesto nogometnega praznika postregla s prizori popolnega kaosa. FOTO: Miguel Lemos/AFP

V drugem delu je Benfica pokazala več napadalnih ambicij, a je najlepšo priložnost znova zapravil Porto, ko je v izdihljajih tekme, v sodnikovem dodatku, Rodrigo Moura z močnim strelom z roba kazenskega prostora zadel prečko.

Razlika med vodilnim Portom in Benfico na lestvici je tako ostala nespremenjena pri štirih točkah.

Po tekmi zadovoljen

Mourinho je bil po tekmi z izidom zadovoljen, saj je njegova ekipa ostala neporažena na zahtevnem gostovanju.

V izjavi za Sport TV je priznal, da je bil njegov pristop pragmatičen: »Bili smo v težki situaciji. Nismo si mogli privoščiti poraza in razlike sedmih točk, želeli smo oditi z eno. Tudi sam s klopi nisem bil pripravljen tvegati za zmago.«

Prestop k osovraženemu tekmecu je za navijače Porta predstavljal nezaceljeno rano. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Svojo odločitev je podkrepil s taktično analizo ekipe, ki jo navaja turški medij: »Nimamo hitrih in prodornih igralcev, to so pač njihove individualne značilnosti,« je pojasnil in dodal, da Porto premore »moč in mentaliteto za prodore v globino, medtem ko mi teh kvalitet nimamo. Če bi dosegli zadetek, bi zmagali.«

Svoj pogled je strnil z besedami: »Še vedno smo tukaj. Še vedno smo živi.« Na vprašanje, kako se je počutil ob vrnitvi na Dragao v vlogi nasprotnika, pa je odvrnil le: »Popolno, brez težav.««