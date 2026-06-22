Rekord! Messi spet v polno, na večni lestvici je prehitel Kloseja (VIDEO)

Zgodovinski trenutek v Dallasu! Argentinski kapetan Lionel Messi je na začetku druge tekme SP 2026 proti Avstriji zapravil kazenski strel, toda to ga ni zmedlo, v 38. minuti je 38-letnik (čez dva dni bo imel rojstni dan) zadel v polno in tako postal najboljši strelec na svetovnih prvenstvih. S 17. zadetkom je prehitel Nemca Miroslava Kloseja. Ob polčasu je bilo 1:0 za Argentino.

Messi je prvi, ki na tem SP ni izkoristil strela z bele pike. Igra sicer svojo 28. tekmo na svetovnih prvenstvih. Enajstmetrovko za branilce naslova je v 9. minuti (po ogledu VAR) priigral Lautaro Martinez.

Tekma v Dallasu se je začela ob 19. uri. Argentina je na prvi tekmi s 3:0 premagala Alžirijo (Messi je dosegel vse tri gole), Avstrija pa s 3:1 Jordanijo.

Lionel Messi igra na svojem šestem SP. FOTO: Maria Lysaker /Reuters

Messi, ki je v Katarju pred štirimi leti Argentince popeljal do naslova, je zadel že na šesti zaporedni tekmi na svetovnih prvenstvih.

Messi ima zdaj 121 golov na 201 nastopih za reprezentanco. Argentinci želijo postati prvi po Brazilcih leta 1962, ki bi ubranila naslov. Messi je bil po svojem prvem golu proti Alžiriji v solzah, pozneje pa se je razkrilo, da ima njegov oče zdravstvene težave.

Za Klosejem, nekdanjim nemškim napadalcem, je na večni lestvici brazilski velikan Ronaldo s 15 goli, dosegel je enega več od nemške legende Gerda Müllerja in zdajšnjega francoskega zvezdnika Kyliana Mbappeja.

Francoz Just Fontaine drži rekord po največ golih na enem SP, leta 1958 na Švedskem jih je zabil 13 na zgolj šestih tekmah.

Najboljši strelci na SP:

17 – Lionel Messi (Arg) 2006-2026 *

16 – Miroslav Klose (Nem) 2002-2014

15 – Ronaldo (Bra) 1998-2006

14 – Gerd Müller (Nem) 1970/1974

14 – Kylian Mbappe (Fra) 2018/2026 *

13 – Just Fontaine (Fra) 1958

12 – Pele (Bra) 1958-1970

11 – Sandor Kocsis (Mad) 1954

11 – Jürgen Klinsmann (Nem) 1990-1998

10 – Helmut Rahn (Nem) 1954/1958

10 – Teofilo Cubillas (Per) 1970-1978

10 – Grzegorz Lato (Pol) 1974-1982

10 – Gary Lineker (Ang) 1986/1990

10 – Gabriel Batistuta (Arg) 1994-2002

10 – Thomas Müller (Nem) 2010-2022 *

10 – Harry Kane (Ang) 2018/2026 *

8 – Cristiano Ronaldo (Por) 2006-2026 *

8 – Neymar (Bra) 2014-2026 *

* - še aktivni