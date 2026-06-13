Evropejci bodo potipali tekmece, preden bodo trčili skupaj; kdo se bo opekel?

Na svetovnem prvenstvu je 16 evropskih reprezentanc, natanko tretjina, polovica od teh sodi v širši krog favoritov za končno zmago. Toda preden bo prvi resen dvoboj med ekipami pod okriljem Uefe, ko se bosta v sredo udarili polfinalistki SP 2018 Anglija in Hrvaška, se bodo marsikatere »ogrevale« proti tekmecem iz drugih konfederacij. To prinaša tudi možnosti za presenečenje in izziv za igralce športnih stav.



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Češka se je že opekla proti Južni Koreji (1:2), danes se bo Švica pomerila s Katarjem, jutri Škotska proti Haitiju, Turčija proti Avstraliji, Nemčija proti Curaçau, Nizozemska proti Japonski, konec tedna bosta zaokrožili Švedska in Tunizija, ko se bo pri nas že zdanilo pred prvim delovnim dnem.

Tekme Mundial 0613

Švica, ki je dominirala kvalifikacijski skupini s Slovenijo, se je neposredno uvrstila na mundial in bo na njem nastopila že šestič zapored. Katar na drugi strani bo igral drugič, pred štirimi leti je bil kot gostitelj uvrščen neposredno, tokrat pa mu je prvič uspelo v kvalifikacijah, ko je na ključni tekmi z 2:1 premagal ZAE. Na stavnicah je ekipa selektorja Murata Yakina in kapetana Granita Xhake absolutni favorit (kvota 1,25, Katar 10,55), da bo najboljši švicarski strelec Breel Embolo zadel, je kvota 1,7.

Kapetan Virgil van Dijk je steber nizozemske obrambe. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Škotska bo jutri podoben favorit proti Haitiju (kvota 1,5). Škoti se na SP vračajo po letu 1998, navijači (Tartan Army), ki so okupirali Boston, verjamejo, da bodo Scott McTominay (Napoli), kapetan Andy Robertson (Liverpool) in John McGinn (Aston Villa) reprezentanco Steva Clarka popeljali v izločilne boje, čeprav sta favorita v skupini C jutrišnja tekmeca Brazilija in Maroko (kvota na zmago petkratnih svetovnih prvakov proti afriškim prvakom je 1,65).

Haiti se je šele drugič uvrstil na SP po 52 letih, njegov prepoznavni obraz je Duckens Nazon, da bo 32-letni napadalec zatresel mrežo, je kvota 3,75.

Švicarski kapetan Granit Xhaka je bil v kvalifikacijah uspešnejši od Petra Stojanovića. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Nemci nad Curaçao

Turčijo na papirju že čaka malce bolj zahteven test, kvota na njeno zmago proti Avstraliji je 1,67. Največja razlika v kakovosti pa naj bi bila na tekmi med Nemčijo in Curaçaom. Otoška državica v Karibih in je s 155.000 prebivalci najmanjša udeleženka svetovnih prvenstev in je pred turnirjem požela največ simpatij med navijači. Toda Nemci prav proti takšnim pogosto pokažejo zelo malo usmiljenja. Leta 2002 so Savdsko Arabijo razbili z 8:0, leta 1990 Združene arabske emirate s 5:0, leta 2010 Avstralijo s 4:0 ... Kvota na zasedbo Juliana Nagelsmanna je pičlih 1,02, bolj smotrno bi bilo staviti, da bo dosegla več kot tri gole (1,66).

Škoti (Scott McTominay, John McGinn in Andy Robertson) verjamejo v dober rezultat na SP. FOTO: Lee Smith/Reuters

Švedska bo v vlogi favorita proti Tuniziji (1,85 proti 4,2), še najtežji test pa je pred reprezentanco Nizozemske, trikratno poraženko v finalih. Izzvala jo bo namreč Japonska, ki jo mnogi uvrščajo v krog tistih, ki bi lahko presenetile. Japonci so bili od leta 2002 štirikrat v osmini finala, nazadnje so v Katarju po 11-metrovkah izpadli proti Hrvatom. Kar 24 igralcev od 26 si kruh služi v Evropi. Da bodo oranžni selektorja Ronalda Koemana zmagali, je kvota 2 (Japonska, 3,3).