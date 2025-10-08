Osem let, 100 tekem: Dalić še naprej piše hrvaško pravljico

V nadaljevanju preberite:

Veliko simbolike prinaša jutrišnja tekma na Češkem za hrvaškega selektorja Zlatka Dalića. Reprezentanco naših južnih sosedov je prevzel 9. oktobra 2017, ko je nasledil kritiziranega Anteja Čačića, natanko osem let kasneje bo v Pragi njegova 100. tekma, na njej pa si lahko hrvaški nogometaši že zagotovijo nastop na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki, kjer naj bi bil labodji spev zimzelenega virtuoza Luke Modrića.

Kaj je povedal Dalić pred tekmo v Pragi? Kakšne dileme ima, čemu bi se rad izognil?