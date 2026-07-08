SP 2026: Napovejte zmagovalca in osvojite nagrade!

Največji nogometni spektakel na svetu je tukaj. Svetovno prvenstvo v nogometu 2026 bo prineslo mesec vrhunskih obračunov, velikih pričakovanj, presenetljivih razpletov in boja najboljših reprezentanc za naslov svetovnega prvaka. Na Delo.si boste lahko svetovno prvenstvo spremljali celovito in na enem mestu – z aktualnimi novicami, sporedom tekem, začetnimi enajstericami, lestvicami, strelci ter rezultati v živo.

Ob spremljanju največjega nogometnega dogodka leta vas vabimo tudi k sodelovanju v nagradni igri. Preizkusite svoje nogometno znanje, napovejte razplet tekem in se potegujte za privlačne nagrade.

Napovejte zmagovalca in osvojite nagrade

Pred začetkom izbranih tekem svetovnega prvenstva oddajte svojo napoved zmagovalca in preverite, kako dobro poznate reprezentance ter dogajanje na največjem nogometnem odru. V okviru nagradne igre bomo spremljali osem ključnih tekem prvenstva. Za vsako od njih boste lahko oddali svojo napoved in sodelovali v žrebanju za nagrade.

Po vsaki tekmi nova priložnost za nagrado

Po vsaki izmed izbranih sedmih tekem bomo med vsemi sodelujočimi, ki bodo oddali svojo napoved, izžrebali sedem nagrajencev. Izžrebanci bodo prejeli mesečno naročnino na Delo Digital. Vsaka tekma prinaša novo priložnost za zmago.

Finale svetovnega prvenstva – zaključek z veliko nagrado: Finalna tekma bo prinesla vrhunec svetovnega prvenstva in odločitev o novem svetovnem prvaku, hkrati pa tudi zaključek naše nagradne igre.

Vsi sodelujoči, ki boste oddali tudi napoved zmagovalca finalne tekme, boste sodelovali v velikem zaključnem žrebanju. Med vsemi sodelujočimi bomo izžrebali enega nagrajenca, ki bo prejel Petrolovo darilno kartico v vrednosti 100 evrov.

Kako sodelovati?

Pred začetkom tekme oddajte svojo napoved zmagovalca. Spremljajte razplet tekme in preverite, ali ste med izžrebanci. Svojo napoved lahko oddate pred vsako naslednjo spremljano tekmo.

Četrtfinale SP 2026

Francija – Maroko, glasujte na tej povezavi.

Španija – Belgija, glasujte na tej povezavi.

Norveška – Anglija, glasujte na tej povezavi.

Argentina – Švica, glasujte na tej povezavi.

Preverite svoje nogometno znanje, navijajte za svoje favorite in postanite del nogometne zgodbe svetovnega prvenstva 2026. Oddajte svojo napoved in se potegujte za nagrade.