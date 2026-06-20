Iniesta tolaži rojake: Mi smo leta 2010 prvo tekmo izgubili

Konec tedna na svetovnem prvenstvu v nogometu prinaša obilico tekem, vendar še ne pravega derbija, kakršen je bil med Anglijo in Hrvaško, še najbližje temu nazivu bo današnji obračun med Nizozemsko in Švedsko. Nemčijo, ki je na uvodu s 7:1 odpravila Curaçao, čaka precej težji izziv proti Slonokoščeni obali. Veliko oči bo uprtih v Španijo, ki je pred začetkom mundiala veljala za favoritinjo, vendar se na začetku spotaknila ob zelenortsko oviro. Toda mnogi, med njimi legendarni Andres Iniesta, verjamejo, da je to samo pravočasno opozorilo.



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Nekatere reprezentance so takoj pokazale moč, denimo Nemčija, Francija, Argentina, Anglija, tudi gostiteljice ZDA, Kanada in Mehika, pa Norveška ...; nekatere so razočarale, takšne so Brazilija, Portugalska, Nizozemska in – Španija. A ne pozabimo, ko je Španija leta 2010 osvojila prvi in za zdaj edini naslov svetovnega prvaka, je na prvi tekmi izgubila proti Švici (0:1) in nato šla do konca.

Tekme Mundial 0620

Zanimivo, Argentina je pred štirimi leti doživela hladno prho proti Savdski Arabiji in mesec kasneje je Lionel Messi dvignil pokal. Prav Savdska Arabija bo naslednji tekmec Španije, tekma bo v nedeljo v ugodnem evropskem terminu, ob 18. uri, spet v Atlanti, kjer je »La Furia Roja« igrala z Zelenortskimi otoki 0:0 (streli 19:4, posest 74:26).

131 nastopov in 13 golov je v 12 letih za Španijo zbral Andres Iniesta.

Iniesta je bil junak SP 2010, na katerem je nastopila tudi Slovenija. V finalu je ob koncu podaljška, v 116. minuti, dosegel edini gol proti Nizozemski. V kolumni v Marci se je ozrl na Južno Afriko.

Marc Cucurella ni mogel verjeti, da Španija ni mogla premagati Zelenortskih otokov. FOTO: Mattia Ozbot/AFP

»Ob remiju proti Zelenortskim otokom je nemogoče, da ne bi pomislili na to, kar se je zgodilo v Južni Afriki. Vedno se nam to zgodi. Naša situacija je bila takrat še slabša. Prvo tekmo proti Švici smo izgubili. Zdaj pa je bilo neodločeno. Še vedno se spominjam tistih ur, ki smo jih po uvodnem porazu preživeli v pripravljalnem taboru. To so bile težke ure. Težki dnevi, bi rekel. Toda ravno takšne okoliščine – brez manevrskega prostora za napake, ki ga novi tekmovalni format omogoča zdaj – te preizkusijo kot igralca, kot športnika in predvsem kot človeka,« je zapisal 42-letni Iniesta, ki je prevzel prvo trenersko delo in vodi Gulf United iz Združenih arabskih emiratov.

Leta 2010 je finale proti Nizozemski odločil Andres Iniesta. FOTO: Reuters

Vedno je bil glas razuma in tako je ostalo. »Čas je, da ostanemo mirni, zelo mirni. Še danes, 16 let pozneje, se spominjam sporočila selektorja na prvem sestanku ekipe po porazu s Švico z 1:0. Kaj nam je povedal? Bilo je kratko in jedrnato: 'Če zmagamo na naslednjih šestih tekmah, bomo svetovni prvaki,' nam je dejal Vicente del Bosque. Mislil je smrtno resno.«

1,55 je kvota na zmago Nemčije proti Slonokoščeni obali.

Favorit Francija

Na stavnicah Španija ni več glavna favoritinja za naslov, kvoto ima 7, tako kot Anglija. Številka 1 je zdaj Francija (4,5). Iniesta še vedno verjame v končni uspeh. »To je bil pravi izziv za vsakogar v tej ekipi. Ob poplavi ostrih kritik mora povezanost ostati znotraj garderobe. Hrup, kot je dejal selektor Luis de la Fuente, je zunaj, ne sme pa prodreti v notranjost. To ni nekaj, kar bi lahko nadzorovali, zato moramo vso energijo usmeriti v iskanje rešitev.«

Vratar Vozinha je kljuboval vsem španskim napadom. FOTO: Mattia Ozbot/AFP

Pa še besede spodbude očeta petih otrok, ki je svojemu matičnemu klubu Albaceteju leta 2011 podaril 240.000 evrov za pokritje plač igralcem: »Zdaj se moramo osredotočiti na dogajanje na igrišču, to je nekaj, kar dejansko lahko storimo, da obrnemo ta uvodni spodrsljaj. Ključno je, da gledamo naprej, odpravimo napake in čim hitreje najdemo pot do zmage. To ni čas za obtoževanja ali nezaupanje. Kakšno korist bi to sploh imelo? Nobene. Ta ekipa je že večkrat dokazala, da premore talent, kakovost in značaj. Prepričan sem, da ji bo uspelo!«