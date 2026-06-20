  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Iniesta tolaži rojake: Mi smo leta 2010 prvo tekmo izgubili

Konec tedna na SP v nogometu tudi evropski derbi med Nizozemsko in Švedsko. Španci imajo proti Savdski Arabiji popravni izpit.
Lamine Yamal je bil razočaran po tekmi z Zelenortskimi otoki. FOTO: Claudia Greco/Reuters
Galerija
Lamine Yamal je bil razočaran po tekmi z Zelenortskimi otoki. FOTO: Claudia Greco/Reuters
Peter Zalokar
20. 6. 2026 | 05:00
5:20
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Konec tedna na svetovnem prvenstvu v nogometu prinaša obilico tekem, vendar še ne pravega derbija, kakršen je bil med Anglijo in Hrvaško, še najbližje temu nazivu bo današnji obračun med Nizozemsko in Švedsko. Nemčijo, ki je na uvodu s 7:1 odpravila Curaçao, čaka precej težji izziv proti Slonokoščeni obali. Veliko oči bo uprtih v Španijo, ki je pred začetkom mundiala veljala za favoritinjo, vendar se na začetku spotaknila ob zelenortsko oviro. Toda mnogi, med njimi legendarni Andres Iniesta, verjamejo, da je to samo pravočasno opozorilo.

Stavite na svojega favorita na svetovnem prvenstvu. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

image_alt
Senzacija: Špancem le točka proti Zelenortskim otokom

Nekatere reprezentance so takoj pokazale moč, denimo Nemčija, Francija, Argentina, Anglija, tudi gostiteljice ZDA, Kanada in Mehika, pa Norveška ...; nekatere so razočarale, takšne so Brazilija, Portugalska, Nizozemska in – Španija. A ne pozabimo, ko je Španija leta 2010 osvojila prvi in za zdaj edini naslov svetovnega prvaka, je na prvi tekmi izgubila proti Švici (0:1) in nato šla do konca.

image_alt
Ustavil favorizirane Špance, osvojil Instagram in zaupal žalostno zgodbo

Tekme Mundial 0620
Tekme Mundial 0620

Zanimivo, Argentina je pred štirimi leti doživela hladno prho proti Savdski Arabiji in mesec kasneje je Lionel Messi dvignil pokal. Prav Savdska Arabija bo naslednji tekmec Španije, tekma bo v nedeljo v ugodnem evropskem terminu, ob 18. uri, spet v Atlanti, kjer je »La Furia Roja« igrala z Zelenortskimi otoki 0:0 (streli 19:4, posest 74:26).

131

nastopov in 13 golov je v 12 letih za Španijo zbral Andres Iniesta.

Iniesta je bil junak SP 2010, na katerem je nastopila tudi Slovenija. V finalu je ob koncu podaljška, v 116. minuti, dosegel edini gol proti Nizozemski. V kolumni v Marci se je ozrl na Južno Afriko.

Marc Cucurella ni mogel verjeti, da Španija ni mogla premagati Zelenortskih otokov. FOTO: Mattia Ozbot/AFP
Marc Cucurella ni mogel verjeti, da Španija ni mogla premagati Zelenortskih otokov. FOTO: Mattia Ozbot/AFP

»Ob remiju proti Zelenortskim otokom je nemogoče, da ne bi pomislili na to, kar se je zgodilo v Južni Afriki. Vedno se nam to zgodi. Naša situacija je bila takrat še slabša. Prvo tekmo proti Švici smo izgubili. Zdaj pa je bilo neodločeno. Še vedno se spominjam tistih ur, ki smo jih po uvodnem porazu preživeli v pripravljalnem taboru. To so bile težke ure. Težki dnevi, bi rekel. Toda ravno takšne okoliščine – brez manevrskega prostora za napake, ki ga novi tekmovalni format omogoča zdaj – te preizkusijo kot igralca, kot športnika in predvsem kot človeka,« je zapisal 42-letni Iniesta, ki je prevzel prvo trenersko delo in vodi Gulf United iz Združenih arabskih emiratov.

image_alt
Spletni fenomen svetovnega prvenstva prehitel tudi Luko Dončića

Leta 2010 je finale proti Nizozemski odločil Andres Iniesta. FOTO: Reuters
Leta 2010 je finale proti Nizozemski odločil Andres Iniesta. FOTO: Reuters

Vedno je bil glas razuma in tako je ostalo. »Čas je, da ostanemo mirni, zelo mirni. Še danes, 16 let pozneje, se spominjam sporočila selektorja na prvem sestanku ekipe po porazu s Švico z 1:0. Kaj nam je povedal? Bilo je kratko in jedrnato: 'Če zmagamo na naslednjih šestih tekmah, bomo svetovni prvaki,' nam je dejal Vicente del Bosque. Mislil je smrtno resno.«

1,55

je kvota na zmago Nemčije proti Slonokoščeni obali.

Favorit Francija

Na stavnicah Španija ni več glavna favoritinja za naslov, kvoto ima 7, tako kot Anglija. Številka 1 je zdaj Francija (4,5). Iniesta še vedno verjame v končni uspeh. »To je bil pravi izziv za vsakogar v tej ekipi. Ob poplavi ostrih kritik mora povezanost ostati znotraj garderobe. Hrup, kot je dejal selektor Luis de la Fuente, je zunaj, ne sme pa prodreti v notranjost. To ni nekaj, kar bi lahko nadzorovali, zato moramo vso energijo usmeriti v iskanje rešitev.«

image_alt
Vratar, ki je navdušil Pogbaja in dobil milijone sledilcev

Vratar Vozinha je kljuboval vsem španskim napadom. FOTO: Mattia Ozbot/AFP
Vratar Vozinha je kljuboval vsem španskim napadom. FOTO: Mattia Ozbot/AFP

Pa še besede spodbude očeta petih otrok, ki je svojemu matičnemu klubu Albaceteju leta 2011 podaril 240.000 evrov za pokritje plač igralcem: »Zdaj se moramo osredotočiti na dogajanje na igrišču, to je nekaj, kar dejansko lahko storimo, da obrnemo ta uvodni spodrsljaj. Ključno je, da gledamo naprej, odpravimo napake in čim hitreje najdemo pot do zmage. To ni čas za obtoževanja ali nezaupanje. Kakšno korist bi to sploh imelo? Nobene. Ta ekipa je že večkrat dokazala, da premore talent, kakovost in značaj. Prepričan sem, da ji bo uspelo!«

Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Švici

Pogačar s cmokom v grlu, o Rogličevi uganki razmišlja cel kolesarski svet

Tadej Pogačar ima na švicarskih tleh privilegij, kakršnega ne bi dočakal nikjer drugje. O čem razmišlja Primož Roglič?
Nejc Grilc 18. 6. 2026 | 11:55
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Bruselj

Janša: Bliža se konec socialnega turizma in tihotapljenja ljudi

Slovenija se je pridružila 18 članicam EU, ki zahtevajo bistveno spremembo imigracijske politike tudi v praksi.
19. 6. 2026 | 17:12
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Alenka Godec: Lahko je največji silak, a zame je samo en majhen slabič

Pevka je z Vikendom delila asociacije na naslove pesmi, ki jih je zapela za svoje albume So najlepše pesmi že napisane.
19. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Kolesarstvo

Ubežnika obračunala med sabo. Pogačar ostaja rumen

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec 3. etape dirke po Švici.
Miroslav Cvjetičanin 19. 6. 2026 | 07:57
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:51
Preberite več
Ne spreglejte
Premium
Delov poslovni center  |  Zdravje
Bolniške odsotnosti

Absentizem ni le družbeni, ampak tudi že razvojni problem

Nova pravila za več odgovornosti, ki pa ne posegajo v pravice pacientov.
Barbara Hočevar 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Kadri

Kako energetika lovi mlade talente

Več kot 80 odstotkov podjetij iz energetske panoge podatkih iz lanskoletne ankete Energetske zbornice sodeluje z izobraževalnimi ustanovami.
Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Rok Cajzek, skupina GIC

Pozabljamo, da večji del računa pride po nakupu doma

Kakovostna gradnja prihodnosti bo temeljila na stavbah, ki se zlahka prilagodijo novi namembnosti.
Milka Bizovičar 19. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Kdo bo nova zvezda slovenskega gospodarstva?

Delove podjetniške zvezde že desetletje izpostavljajo podjetja, ki z inovacijami, razvojem in ambicijo postavljajo nove standarde poslovne odličnosti.
18. 6. 2026 | 08:00
Preberite več

Več iz teme

SP 2026SP v nogometuŠpanska nogometna reprezentancaAndres IniestaSavdska Arabijasvetovno prvenstvo v nogometušportne staveLuis de la FuenteLamine Yamal

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Sobotna priloga
Zuliana Lainez Otero

Včasih so ekonomski pritiski učinkovitejši od cenzure

Ko politični voditelji medije spremenijo v notranjega sovražnika, ustvarijo vzdušje, ki legitimira fizično nasilje, nadlegovanje in dezinformacije.
Anja Intihar 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
PTSM

Ukrajina in posttravmatska stresna motnja: Vojna je povsod, četudi nevidna

Vojna v Ukrajini traja že dlje od druge svetovne vojne. Po drugi svetovni vojni nobena država ni imela tako velikega deleža prebivalstva na fronti črti.
Boštjan Videmšek 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
PremiumVideo
Sobotna priloga
Sirija

Reportaža iz Sirije: Naša največja zmaga je, da smo sploh še živi

Po padcu Bašarja al Asada se Sirci vračajo v državo ruševin, travm in upanja. Za človeško toplino se še vedno kažejo sledi vojne, strahu in izgubljenih let.
Aljaž Vrabec 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Aleš Valič

Borštnikov nagrajenec Aleš Valič: Večnega optimizma si ne pustim vzeti za dolgo

Nekateri igralci igrajo vloge. Drugi postanejo del našega notranjega sveta. Aleš Valič sodi med slednje.
Patricija Maličev 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Enrique Macaya Márquez

Od lesenih tribun do Messija: 91-letni kralj mundialov, ki še ne zna reči dovolj

Samo pet mundialov je potekalo brez Enriqueja Macaya. V živo je spremljal vse tri argentinske naslove in vse največje zvezdnike okroglega usnja.
20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
PremiumVideo
Sobotna priloga
Sirija

Reportaža iz Sirije: Naša največja zmaga je, da smo sploh še živi

Po padcu Bašarja al Asada se Sirci vračajo v državo ruševin, travm in upanja. Za človeško toplino se še vedno kažejo sledi vojne, strahu in izgubljenih let.
Aljaž Vrabec 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Aleš Valič

Borštnikov nagrajenec Aleš Valič: Večnega optimizma si ne pustim vzeti za dolgo

Nekateri igralci igrajo vloge. Drugi postanejo del našega notranjega sveta. Aleš Valič sodi med slednje.
Patricija Maličev 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Enrique Macaya Márquez

Od lesenih tribun do Messija: 91-letni kralj mundialov, ki še ne zna reči dovolj

Samo pet mundialov je potekalo brez Enriqueja Macaya. V živo je spremljal vse tri argentinske naslove in vse največje zvezdnike okroglega usnja.
20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
13. 6. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Ko se zgodi najhujše: zakaj izgubljamo bitko v prvih urah

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
15. 6. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj so te mišice tako dovzetne za poškodbe?

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ni vsak magnezij enak: prava oblika naredi razliko

Magnezij je eden najpomembnejših mineralov v telesu, vključen v stotine procesov – od delovanja mišic in živčnega sistema do proizvodnje energije.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:13
Preberite več
Promo
Razno
KULTURA

Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:21
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
16. 6. 2026 | 11:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
17. 6. 2026 | 09:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
16. 6. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
11. 6. 2026 | 14:11
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo