Petnajstkrat manjši od Slovenije, a imajo točko na mundialu

Najprej je bil Vozinha, zdaj se mu je v vrstah vratarskih senzacij na tem svetovnem prvenstvu pridružil še Eloy Room. Veteranski vratar Curacaa je bil pretrd oreh za Ekvador, ki se je moral zadovoljiti z remijem z 0:0, Curacao pa z zgodovinsko prvo točko za najmanjšo državo udeleženko mundiala.

Že 37-letni Room je proti Ekvadorju ustavil kar 15 strelov in bil izbran za igralca tekme, portal Flashscore mu je za predstavo namenil oceno 9,4. Curacao je s 155.000 prebivalci najmanjša država, ki se je uspela prebiti na SP, zdaj pa ima na svojem računu tudi prvo točko.

Najbrž bo to vseeno premalo za napredovanje, po večerni zmagi Nemčije na Slonokoščeno obalo (2:1) je elf že v izločilnih bojih, Slonokoščena obala s 3 točkami pa na drugem mestu.

Privrženci Ekvadorja so bili razočarani. FOTO: Charlotte Wilson/AFP

Danes (18) bodo znova na delu evropski prvaki Španci, ki se bodo po razočaranju proti Zelenortskim otokom poskušali pobrati proti Savdski Arabiji, zvečer (21) bo spodrsljaj s prve tekme in remi z Egiptom poskušala proti Iranu pozabiti tudi Belgija.