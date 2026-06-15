Najstniški zvezdniki bodo izzvali izkušene legende

SP v nogometu: Svetovno prvenstvo bodo zaznamovali številni zvezdniki z enakim ciljem: karseda dobro reprezentanci pomagati do lovorike.

Svetovno nogometno prvenstvo je že v polnem teku, kmalu pa bodo v akciji tudi vsi največji zvezdniki. Tokratnje prvenstvo bo nekaj posebnega, saj se bodo nekatere največje legende športa na svojem zadnjem velikem tekmovanju zoperstavile mladim zvezdnikom. Cristiano Ronaldo (Portugalska) Cristiano Ronaldo je pri enainštiridesetih še vedno imenitno pripravljen. FOTO: Afp Tudi pri 41 letih Cristiano Ronaldo ostaja glavno ime portugalske reprezentance, onkraj Atlantika pa bo eden izmed največjih magnetov mundiala. Nastopil bo že na svojem šestem svetovnem prvenstvu, portugalski selektor Roberto Martínez pa poudarja, da si mesta v izbrani vrsti ni zagotovil le zaradi slovesa, temveč tudi zaradi aktualnih predstav – v minuli sezoni je za Al Nassr na 30 tekmah prispeval 28 zadetkov. V svoji ...