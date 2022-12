Fifa bo preiskala dogajanje na zelenici po finalu SP

Pri Fifi so ugotovili, da so na igrišče po finalu namreč prišle nepooblaščene osebe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po finalu med Argentino in Francijo, ki so ga po izvajanju enajstmetrovk dobili Južnoameričani, je bil na igrišču med drugim vodja verige restavracij Salt Bae. Ta se je fotografiral z argentinskimi nogometaši in v rokah držal tudi zmagovalni pokal.

Salt Bae, s pravim imenom Nusret Gökce, je turški gastronom, ki ima restavracije v Istanbulu, Ankari, Dohi, Dubaju, Abu Dabiju, Miamiju, Bodrumu, Marmarisu, Mikonosu, Džidi, Bostonu, Londonu, Las Vegasu, na Beverly Hillsu, v Dallasu in v New Yorku.