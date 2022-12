Francoz, ki je s Savdsko Arabijo premagal Argentino: Ustavite De Paula!

»Uvrstili se bodo v izločilne boje, ne skrbite. Še več – lahko postanejo tudi svetovni prvaki,« so preroške besede, ki jih je po veliki zmagi nad Argentino v prvem kolu skupinskega dela letošnjega mundiala (2:1) izrekel Herve Renard. Francoski selektor Savdske Arabije, ki je nato v družbi Poljske in Mehike dramatično ostala brez napredovanja v osmino finala, je rojakom pred finalnim obračunom z Argentinci na srce položil, da naj se ne pretirano ne osredotočajo na Lionela Messija, temveč bolj na distribucijo žog do velikega zvezdnika Paris Saint-Germaina, pri čemer naj bi eno ključnih vlog igral vezist madridskega Atletica Rodrigo De Paul.

»Nismo se osredotočili zgolj na Messija, temveč na Argentino kot celoto. Moraš razmišljati v tem kontekstu in analizirati njegovo območje vpliva ter to, kako do njega prihajajo žoge. Predvsem je potrebno pritisniti na De Paula, ki je zame eden najboljših pri Argentini in eden najuporabnejših za to, da Messi pride v najboljše položaje. Pomemben je tudi zato, ker zelo pomaga na desnem boku in njegova naloga je, da Messija razbremeni številnih zadolžitev. Ko izgubijo žogo, je tam De Paul, ki bo opravil delo v obrambi,« je za L'Equipe povedal Renard.

»Ko izgubijo žogo, drugi delajo zanj. Ko igrajo s štirimi v zadnji vrsti, imajo tri veziste, ki trdo delajo za to, da hipoma nadomestijo Messija v borbi za žogo. To se zgodi skoraj hipoma. Do sedaj je bi (Leandro) Paredes standarden na sredini igrišča, nato se je v ekipi pojavil Enzo Fernandez, (Alexis) Mac Allister pa opravlja izvrstno delo na levem boku v obrambi. Vse to omogoča pritisk po desni prek naveze De Paul-Messi, tu pa je tudi Julian Alvarez, kar smo videli predvsem na tekmi s Hrvaško. To je ena ključnih zadev pri Argentini. De Paula sem poznal, toda na tem turnirju me je navdušil s svojo široko paleto sposobnosti.«

Rabiot in Tchouameni lahko zapreta sredino

Dodal je, da je bila prioriteta njegove ekipe Argentincem zapreti sredino, kar so Savdijci počeli z levim bočnim in levim srednjim branilcem ter še enim vezistom.

»Tu moraš skočiti nanj! 35 ali 40 metrov od vrat ne sme biti prost. Globine veliko ne uporabljajo, saj gre za ekipo, ki bolj stavi na posest in predvsem napada skozi sredino prek Messija. Francija ima adute za zapiranje sredine, tu mislim na (Adriena) Rabiota in nato (Aureliena) Tchouamenija za njim,« je še povedal Renard.

Argentina je ob polčasu proti Savdski Arabiji vodila z 1:0 po zaslugi enajstmetrovke Messija, VAR pa Argentincem s slovenskim sodnikom Slavkom Vinčićem na čelu ni priznal še kar treh zadetkov. Sledil je preobrat in zmaga z 2:1, ki se je vpisala v zgodovino svetovnih prvenstev kot ena najbolj presenetljivih vseh časov. Na spletu se je kasneje pojavil posnetek iz savdske slačilnice med polčasom, ko je Renard nahrulil ravno enega izmed svojih vezistov, ki naj bi stal predaleč od Messija. Nogometašem je v slačilnici zabrusil, da igrajo, kot bi se želeli z Messijem fotografirati.