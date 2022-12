Francozi se nočejo vpisati na seznam maroških senzacij

V nadaljevanju preberite:

Francoski nogometaši so pričakali letošnje svetovno prvenstvo kot drugi največji favoriti, po izpadu Brazilije pa so prevzeli vlogo številke 1. Pod vodstvom Kyliana Mbappeja na igrišču in Didierja Deschampsa na klopi bi lahko ubranili šampionsko lovoriko šele kot tretji v zgodovini; po Italiji leta 1938 in Braziliji 1962. Toda najprej morajo preskočiti še polfinalno oviro. Na prvi pogled obstranca, ki se je najvišje uvrstil na mundialu 1986 z osvojitvijo 11. mesta, a senzacijo v Katarju.

Mnoge je resda zmotila obrambna usmeritev Maročanov, ki se odraža tudi v statistiki, kako? Deschamps je vendarle namenil severnoafriški reprezentanci kar nekaj pohvalnih besed. V čem kapetan svetovnih prvakov Hugo Lloris vidi razlog za izjemno organizirano obrambo tekmecev? Kakšen taktični načrt je pripravil maroški selektor Walid Regragui za spremljanje Mbappeja?