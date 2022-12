Ibra kritično o Ronaldu, o Messiju pa: Dvignil bo pokal, to je že zapisano

Švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović, ki ga vežejo sorodstvene vezi z območjem nekdanje Jugoslavije, je pred prvim polfinalom svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju pravilno napovedal zmago Argentine nad Hrvaško. Ibrahimović verjame, da so zvezde poravnane, da bo Lionel Messi končno osvojil pokal svetovnih prvakov.

Svojo napoved odločilnih obračunov mundiala v Katarju je predstavil novinarjem v ponedeljek v Dubaju, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Napadalec AC Milana, ki okreva po poškodbi kolena, se je pridružil soigralcem iz lombardijskega kluba na zimskem pripravljalnem taboru v Dubaju. Ibrahimović ni skoparil s pohvalami na račun vseh štirih polfinalistov turnirja v Dohi, vendar pa vidi ekipo, ki bo odšla domov s pokalom.

Zlatan Ibrahimović v intervjuju za klubsko televizijo med pripravami v Dubaju:

»Mislim, da je že zapisano, kdo bo zmagal, in veste, koga mislim. Mislim, da bo Messi dvignil pokal, to je že zapisano,« je dejal Ibrahimović, ki je Švedsko zastopal na dveh svetovnih prvenstvih leta 2002 in 2006. Ibrahimović je Francijo in Hrvaško opisal kot »močni reprezentanci«, a verjame, da je zmagoslavje Messija neizogibno.

Maroko ni presenečenje, Ronaldo ne bo povedal resnice

Na vprašanje o Maroku, ki je postal prva afriška in arabska ekipa, ki se je uvrstila med najboljšo četverico na svetovnem prvenstvu, je Ibrahimović dejal: »Mislim, da to ni presenečenje, saj sem vedel, da so dobri že pred svetovnim prvenstvom. Na SP pa se očitno lahko zgodi vse. S polfinalom so morda presenetili tudi sami sebe, a ne pozabite, da je to dobra ekipa, dobra država. In mislim, da so ta presenečenja ljudem všeč. Uživajo, ker želijo, da se takšne stvari zgodijo, kar ljudem požene nekaj več adrenalina po žilah.«

Maročani so si priborili vstopnico za zgodovinski polfinale, ko so zaporedoma premagali pirenejski velesili Španijo in Portugalsko. Prizori objokanega Cristiana Ronalda, ki se po izločitvi Portugalske odpravlja v garderobo, so se predvajali na televizijskih zaslonih po vsem svetu in označevali težek konec Ronaldovega iskanja slave na svetovnem prvenstvu.

Ibrahimović je bil prisiljen poslati sporočilo Ronaldu: »Mislim, da ni pomembno, kaj lahko rečem. Mislim, vsi želijo zmagati na svetovnem prvenstvu, ne more pa vsak zmagati na svetovnem prvenstvu. Vsi se trudijo in če ne zmagaš, boš očitno čustven, če zmagaš, postaneš čustven na drugačen način.«

Ibrahimović je dodal, da resnična zgodba Ronaldovega neslavnega odhoda iz Manchester Uniteda ne bo nikoli razkrita, zaradi česar mu je težko povedati karkoli pametnega o tej zadevi.

»Glede njegovega odhoda iz Uniteda mislim, da ne bomo nikoli izvedeli prave zgodbe. Oni govorijo, kar hočejo povedati, on pove, kar mora povedati, da se zaščiti, potem imate trenerja, ki te stvari govori, da se zaščiti,« je dejal Ibrahimović, ki je v Manchester Unitedu preživel dve sezoni od 2016 do 2018.

»Potem klub reče stvari, ne tako kot jaz, jaz vam bom povedal, kako se je v resnici zgodilo. Toda vsi smo različni. Vsak pazi na svojo podobo. Zame je popolna podoba biti sam svoj človek. Resnične zgodbe ne bomo poznali, prijatelj moj,« je sklenil 41-letni Ibrahimović.

Švedski as je bil tudi član švedskega Malmöja, nizozemskega Ajaxa, italijanskih Juventusa in Interja, francoskega PSG, španske Barcelone in ameriškega LA Galaxy. Ibrahimović je bil pred SP leta 2002 upravičen zastopati Švedsko, Bosno in Hercegovino ali Hrvaško na mednarodni ravni. Izbral je Švedsko.