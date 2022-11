Kot leta 2010 pred tekmo s Slovenijo spet okrcal angleške navijače

Najboljši strelec v zgodovini angleške reprezentance Wayne Rooney je kritiziral obnašanje rojakov na tribunah, ki so večkrat izrazili negodovanje nad predstavo izbrancev selektorja Garetha Southgata na tekmi 2. kola skupinskega dela katarskega mundiala proti ZDA (0:0).

»Vem, da angleški navijači gojijo velika pričakovanja, toda včasih je lahko naša nogometna kultura malce trmasta, ko gre za prepoznavanje kakovosti tekmeca,« je v kolumni za Sunday Times zapisal Rooney, ki zdaj kot trener vodi washingtonski D. C. United.

»Nogomet v ZDA je boljši, kot si lahko misli večina ljudi v Angliji in se ves čas izboljšuje. Če bi Anglija igrala neodločeno proti Danski, navijači ne bi žvižgali, kajne? To so angleški predsodki,« meni Rooney, ki se je s kritičnimi navijači odmevno spopadel že na mundialu v Južni Afriki leta 2010, ko se jim je še na zelenici pred TV-kamerami sarkastično zahvalil za podporo po tekmi z Alžirijo (0:0). Angleži so nato v zadnjem kolu minimalno ugnali Slovenijo in skupaj z Američani napredovali v izločilne boje.

Jeza Wayna Rooneyja po tekmi Anglije in Alžirije na SP 2010:

Nekdanji zvezdnik Evertona in Manchester Uniteda je tudi zapisal, da bi moral selektor Gareth Southgate odpočiti kapetana Harryja Kana in od prve minute računati tudi na Phila Fodna, ko se bodo polfinalisti minulega mundiala v Rusiji v zadnjem kolu pomerili še s sosedi Valižani.

Foden na vrhu seznama igralcev, ki bi morali dobiti več priložnosti

»Mora narediti spremembe pred torkovo tekmo, glede na to, da bi skoraj potrebovali čudež, da se ne bi uvrstili v nadaljnje tekmovanje, pa je to popolna priložnost zanj (za Southgata, op. a.), da ponudi minute igralcem, ki jih do sedaj ni veliko uporabljal,« je še zapisal Rooney.

»Na vrhu tega seznama je Phil Foden. Zelo čudno se mi zdi, da Foden proti ZDA ni vstopil s klopi, saj sem na teh straneh že pred turnirjem zapisal, da bi on predstavljal ključen člen moje začetne enajsterice, če bi bil sam selektor. Po tehnični plati je najboljši nogometaš, ki ga premore Anglija. Za tekmo z Walesom bi opravil še eno veliko spremembo in bi odpočil Harryja Kana. Proti ZDA je bilo videti, kot da je še čutil posledice težkega udarca s tekme proti Iranu. Menim, da bi Gareth moral izkoristiti trenutke, ko ga lahko zaščiti in mu pomagal ostati v formi.«

Anglija si lahko proti Walesu v torek (20.00) sicer privošči tudi poraz s tremi goli razlike, neodločen izid ji že zagotavlja najmanj drugo mesto, zmagovalec skupine se bo pomeril z drugouvrščenim moštvom skupine A (Nizozemska in Ekvador po 4, Senegal 3, Katar brez točke), ekipa, ki bo v skupini B zasedla drugo mesto, pa z zmagovalcem skupine A.