Luis Enrique spregovoril na twitchu: Imam nešteto možnosti

V intervjuju z znanim španskim youtuberjem Ibaijem Llanosom je Luis Enrique prvič poglobljeno spregovoril o dogodkih na mundialu v Katarju, kjer je njegova reprezentanca po remiju brez golov in kasnejšemu izvajanju enajstmetrovk v osmini finala klonila proti Maroku. »Bilo je napeto. Moje obdobje v reprezentanci se je izteklo, odpira pa se mi nešteto možnosti. Sem v trenutku kariere, ko me spet navdušuje vodenje kakšnega kluba. Če se ne pojavi kaj zares velikega, nameravam počakati do naslednje sezone,« je dejal 52-letni Enrique, ki izjav po vrnitvi v domovino ni dajal.

Nekdanji trener AS Rome, Celte in Barcelone, s katero je osvojil vse možne naslove med letoma 2015 in 2016, je na klopi Španije s krajšo prekinitvijo po smrti hčerke sedel od leta 2018 in na lanskem evropskem prvenstvu zabeležil odmeven rezultat z uvrstitvijo v polfinale, kjer je Špance po enajstmetrovkah ustavila kasnejša zmagovalka Italija. Na letošnjem mundialu je furija z nastopi začela v izjemnem slogu in s kar 7:0 premagala Kostariko, po neodločenem izidu z Nemčijo (1:1) in porazu z Japonsko (1:2) pa je uvodna evforija hitro izhlapela, nekaj trenutkov tekme zadnjega kola skupinskega dela z Japonci so bili Španci tudi na pragu hitrega slovesa od SP.

»Mislim, da smo zamudili zelo lepo priložnost. Ko pogledam polfinaliste, menim, da ni nihče boljši od nas. Jasno je, da proti Maroku nismo odigrali dobre tekme, a poglejmo s pozitivne plati: opravili smo dobro delo, spet smo navdušili navijače in izkazali zaupanje mladim, ki imajo zdaj za seboj že en nastop na mundialu, nekateri pa tudi na euru,« je nadaljeval Enrique, ki se je dotaknil tudi svoje odločitve, da na pogajanja o novi pogodbi (prejšnja bi se mu iztekla s koncem mundiala) počaka do vrnitve v domovino.

Le eno negativno presenečenje v ekipi

»Rekel sem, da je najbolje počakati. Mislim, da je bilo to bolj smiselno, saj sem menil, da bom moral odločitev sprejeti sam, a na koncu se je izkazalo, da mi ni bilo treba. To je prvič, da mi nekdo ni podaljšal pogodbe,« je ostro puščico proti predsedniku zveze Luisu Rubialesu še izstrelil Enrique, ki je tako kot v zadnjih dneh tudi Rubiales sam zanikal, da je prenose na twitchu organiziral brez predsednikovega blagoslova.

»Če bi kaj storil drugače? Mislim, da bi moral ponuditi več minut Pablu Sarabii. Morda bi kljub vsemu izgubili, a zaslužil si je večjo minutažo, sicer pa bi v svoji ekipi če bi se lahko odločil še enkrat, pred mundialom storil eno menjavo, a imena igralca vam ne bom razkril. Je pa res, da me je njegovo stanje na SP – tu ne mislim na obnašanje – res negativno presenetilo,« je še dejal Enrique, ki ga je nasledil dosedanji selektor mlade reprezentance Luis de la Fuente, ki ga poleg marčevskega začetka kvalifikacij za nastop na euru 2024 junija čaka nastop na zaključnem turnirju lige narodov na Nizozemskem. Španci so z Enriquejem enkrat že igrali v finalu in v Milanu lani izgubili proti Francozom.