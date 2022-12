Neuerjeva poškodba na smučanju priložnost za Livakovića?

Dominik Livaković ima sicer do konca sezone 2023/24 sklenjeno pogodbo z zagrebškim Dinamom. Kot poroča dpa, ki povzema poročanje nemške televizije Sky, je Bayern že vzpostavil kontakt z menedžerjem 27-letnega hrvaškega vratarja.

Livaković je eden od adutov hrvaške nogometne reprezentance na svetovnem prvenstvu v Katarju, kjer so se Luka Modrić in druščina že prebili do polfinala, kjer jih v torek čaka obračun z Argentino.

»Kaj naj rečem, zaključek leta bi se gotovo lahko razpletel bolje ... Hotel sem zbistriti misli na smučanju, a utrpel zlom spodnjega dela noge. Včerajšnja operacija se je dobro razpletla in velika zahvala gre zdravnikom! Vseeno me boli, da je ta sezona zame že končana. Pazite nase! Vaš Manuel,« se je dan po sobotni operaciji navijačem oglasil Neuer. FOTO: Instagram

Posebej se je vratar izkazal pri odločilnih enajstmetrovkah proti Japonski in Braziliji. Prav četrtfinale z Brazilci si je v živo ogledal še en nekdanji legendarni nemški vratar Oliver Kahn, zdaj član predsedstva Bayerna, in si sam ustvaril sliko o 27-letnem Hrvatu.

Manuel Neuer se je nedavno poškodoval na smučanju. Zaradi zlomljene noge ga v letošnji sezoni ne bo več v ekipi.