Peklenska pomaranča z otrokom Barcelone

Selektor nizozemske nogometne reprezentance Louis van Gaal je na seznam nogometašev, ki bodo oranžne predstavljali na svetovnem prvenstvu v Katarju med 20. novembrom in 18. decembrom, uvrstil tudi 19-letnega novinca Xavija Simonsa iz PSV Eindhovna. Simons je že kot sedemletnik odšel v Barcelonino šolo, kjer je bil devet let. Sicer pa je van Gaal poklical bolj ali manj vsa glavna nizozemska imena, kot so Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong in Memphis Depay.

Na seznamu so vratarji Justin Bijlow, Andries Noppert in Remko Pasveer, branilci Nathan Ake, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Matthijs de Ligt, Tyrell Malacia, Jurrien Timber, Stefan de Vrij in Daley Blind, vezisti Steven Berghuis, Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Xavi Simons in Kenneth Taylor ter napadalci Steven Bergwijn, Memphis Depay, Cody Gakpo, Vincent Janssen, Luuk de Jong, Noa Lang in Wout Weghorst. Nizozemska bo v skupini A igrala proti Senegalu, Ekvadorju in Katarju.