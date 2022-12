Po 24 letih Hrvaški bron na mundialu

Hrvaška nogometna reprezentanca je osvojila tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Katarju, potem ko je premagala Maroko z 2:1 (2:1). Hrvaška je drugič mundial končala z bronasto kolajno, Maroko pa je ob sploh prvem nastopu katere od afriških izbranih vrst v polfinalu tekmovanje sklenil na četrtem mestu.

Hrvaška je povedla v sedmi minuti, ko je zadel Joško Gvardiol. Le dve minuti kasneje je na drugi strani izenačil Achraf Dari, za končnih 2:1 pa je poskrbel Mislav Oršić, ki je z lepim strelom premagal vratarja Yassina Bounouja.

V drugem polčasu golov ni bilo, Hrvati pa so se po letu 1998 vnovič veselili bronaste kolajne. Pred štirimi leti so bili podprvaki, v finalu jih je v Rusiji ugnala Francija s 4:2.

V finalu se bosta v nedeljo ob 16. uri pomerili reprezentanci Argentine in Francije. Argentinci so slavili v letih 1978 in 1986, Francozi pa poleg 2018. še leta 1998.