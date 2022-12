Stojković ostaja na klopi Srbije, vroče je bilo tudi na tribunah

Poraz je bil za srbske nogometaše in navijače še toliko bolj boleč, ker gre za nekakšno ponovitev dogodkov s svetovnega prvenstva pred štirimi leti v Rusiji. Takrat sta z goloma in provokacijami nase najbolj opozorila švicarska nogometaša kosovskih korenin Granit Xhaka in Xherdan Shaqiri, slednji je bil tudi tokrat med strelci, a tokrat ob proslavljanju zadetka zgolj postavil prst na usta in pokazal na svoj priimek in številko na dresu.

Xhaka je bil veliko bolj nemiren in je večkrat poskrbel za jezne odzive s srbske klopi, močno se je v drugem polčasu sporekel tudi z Nikolo Milenkovićem, se držal za mednožje ... Napetost se je z zelenice prenesla na tribune, kjer so mediji poročali o več incidentih med navijači Srbije in Švice, številni so na tekmo prišli z albanskimi zastavami, čepicami in ostalimi predmeti, na katerem je bil izrisan dvoglavi albanski orel.

Srbija je po zaostanku z 0:1 in golu Shaqirija uprizorila preobrat z goloma Aleksandra Mitrovića ter Dušana Vlahovića, nato pa tekmecu do polčasa dovolila izenačenje, po tretjem golu Rema Freulerja takoj po začetku nadaljevanja pa so bili Stojkovićevi varovanci povsem nezmožni odgovoriti in vknjižili še usodni drugi poraz na letošnjem mundialu, medtem ko so si Švicarji priigrali obračun s Portugalsko v osmini finala. Slavje navijačev Švice se je iz Katarja razumljivo preselilo tudi v domovino, kjer so si številni albanski priseljenci spet privoščili stare srbske rivale.

Veselje v Prištini:



Stojković: Moramo biti veliki tudi takrat, ko nam ne gre

»Želel bi čestitati Švici za zasluženo zmago. Z rezultatom nismo zadovoljni. Veliko težav smo imeli od samega prihoda, veliko je bilo kadrovskih težav in fantje so se borili po svojih najboljših močeh, dali so vse od sebe. Za to raven tekmovanja to ni dovolj, toda obstajajo upravičeni razlogi, zakaj je temu tako. Kar se tiče mojega statusa pa – marca nadaljujemo s kvalifikacijami za evropsko prvenstvo,« je po tekmi dejal selektor Srbije Dragan Stojković in takoj razrešil vprašanja o svoji prihodnosti.

Srbski mediji opozarjajo tudi na dres, s katerim je petkovo zmago slavil Granit Xhaka. Vezist londonskega Arsenala je z majico reprezentančnega kolega Ardona Jasharija bojda namigoval na Adema Jasharija, ustanovitelja Osvobodilne vojske Kosova. FOTO: Suhaib Salem/Reuters

»Potrebno je biti dostojanstven v uspehih in v porazih. V slačilnici sem ponudil roko mojim fantom in jim rekel, da moramo biti veliki tudi takrat, ko nam ne gre. Imeli smo težave v igri v obrambi, a to je zdaj verjetno predmet globlje analize. Nemogoče je zmagati ob takšnih napakah. To je svetovno prvenstvo, na katerem morate računati na povsem zdrave igralce v vrhunski formi. Ne bi komentiral dogodkov na zelenici, niti ne vem, kaj se je tam dogajalo. Morda je prišlo do provokacij, pravega razloga pa ne poznam. Včasih do napetosti enostavno pride.«

Na drugi tekmi skupine je Kamerun presenetil Brazilijo (1:0), tako da bi v primeru zmage Srbije v dvoboju z Afričani odločala razlika v zadetkih. »Bog ne daj, da bi zmagali, a se ne bi uvrstili naprej,« se je pred mediji vendarle nasmehnil Stojković.

Med švicarskimi junaki je bil poleg strelcev tudi vratar Gregor Kobel, ki je nadomeščal obolelega Yanna Sommerja. »Tekma je bila težka, a pogumno smo se borili in vanjo vrnili. Po dolgem času sem odigral novo reprezentančno tekmo, takšna tekma na vse ali nič pa mi je bila res v užitek, to je bil zame izziv. Gotovo tekma ni bila najlažja, na koncu pa sem res vesel, da smo zmagali,« je dejal 24-letnik, ki v tej sezoni navdušuje v vratih dortmundske Borussie.