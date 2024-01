Usnjarji so ob Kajuhovi poetiki skrojili neuničljiv klub

V nadaljevanju preberite:

Ko je govora o nogometu v Šaleški dolini, slovenski ljubitelji nogometa najprej pomislijo na velenjski Rudar. Glede na uspehe knapov je to prav gotovo razumljivo. Manj znano pa je, da je precej časa pred velenjskim klubom že deloval nogometni klub v neposredni soseščini – v Šoštanju. Na pobudo delavcev in vodstva Vošnjakove usnjarne so že leta 1920 ustanovili nogometni klub, ki je bil v prvi vrsti namenjen rekreaciji in sproščenemu preživljanju prostega časa delavcev usnjarne.

Prvoten namen klubskega vodstva torej ni bilo tekmovanje, in kot da se je ta začetna miselnost globoko zasidrala v genski zapis šoštanjskega kluba, saj je po rezultatih po drugi svetovni vojni vselej gledal v hrbet najbližjih nogometno razvitih sosedov, Velenjčanov in nogometašev iz Šmartnega ob Paki.

Vseeno pa so bili zametki organiziranega igranja nogometa vznemirljivi za lokalno skupnost, med glavnimi akterji pri postavljanju temeljev kluba je bil tudi pesnik Karel Destovnik Kajuh, saj so predvsem študentje radi izkazali pri novostih, kot je bil športni klub.