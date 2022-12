Začetek izločilnih bojev v Katarju je razveselil Nizozemce

Nizozemska nogometna reprezentanca je prvi četrtfinalist svetovnega prvenstva v Katarju. V osmini finala je v Al Rajan premagala ZDA s 3:1 (2:0). Ob 20.00 bo v Al Rajanu na sporedu še drugi današnji dvoboj, pomerili se bosta Argentina in Avstralija. Boljša bo četrtfinalna tekmica Nizozemske.

Čeprav se med strelce tokrat ni vpisal Cody Gakpo, ki je pred tem z zadetki na treh zaporednih tekmah na SP postal četrti Nizozemec s takšnim dosežkom po Johanu Neeskensu, Dennisu Bergkampu in Wesleyju Sneijderju, so izbranci selektorja Louisa van Gaala po letu 2014 spet v četrtfinalu mundiala.

Selektor oranžnih Louis van Gaal je proslavil uspeh s svojima slovitima pomočnikoma Edgarjem Davidsom (levo) in Dannyjem Blindom (desno). FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Levji delež posla so opravili že v prvem polčasu, ko sta v polno zadela Memphis Depay in Daley Blind. Da je šlo pri prvem zadetku za posebno akcijo, potrjuje podatek Opte, da so v gradnji tega napada Nizozemci izvedli 20 zaporednih podaj, kar je največ za njihove zadetke na SP, odkar so leta 1966 začeli beležiti tovrstne podatke. Hkrati je Depay postal drugi strelec v zgodovini Nizozemske, dosegel je svoj 43. gol. Enega manj ima zdaj Klaas-Jan Huntelaar, vodi pa Robin van Persie s 50.

Podajalec pri prvih dveh golih je bil Denzel Dumfries, ki je dobro predstavo kronal še z zadetkom za 3:1. Američani, ki so lovili svoj prvi četrtfinale po 2002, so bili v večjem delu obračuna premalo konkretni za obstanek v Katarju. Častni gol za njihovo moštvo je dosegel Haji Wright v 76. minuti.

Nizozemci so se sedmič uvrstili v četrtfinale svetovnega prvenstva. Največji uspeh doslej so dosegli z uvrstitvijo v finale v letih 1974, 1978 in 2010, leta 2014 so bili tretji, pred štirimi leti pa so ostali brez nastopa med elito, saj so obtičali v kvalifikacijah.