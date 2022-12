Zboleli naj bi še trije Francozi, Deschamps brez novih informacij

Po informacijah v francoskih medijih je po tem, ko sta zbolela branilec Dayot Upamecano in vezist Adrien Rabiot – slednjega Didier Deschamps ni uvrstil v kader za polfinalni obračun z Marokom (2:0), medtem ko je Upamecano tekmo presedel na klopi –, bolezen v posteljo položila še tri francoske reprezentante, in sicer branilca Raphaëla Varana in Ibrahimo Konateja ter krilnega napadalca Kingsleyja Comana.

»Ko sem zapustil hotel, so nogometaši še spali, tako da nimam najnovejših informacij,« je bil skrivnosten Deschamps, ki se je pred mediji v soboto pojavil skupaj z vratarjem in kapetanom Hugom Llorisom. »Želimo čim bolj zgladiti težave, a brez vznemirjanja. Danes bomo dobili podatke. Do jutri bom že povsem prepričan, kdo bo povsem pripravljen na to veliko tekmo. Razumem, da vas to zanima, sledimo vsem možnim priporočilom. Jasno je, da to ni idealna situacija, a se z njo spopadamo kar se da dobro. Ne skrbi me in nisem pod stresom. Pred takšno tekmo moraš ostati miren. To je finale mundiala, a tekma je tudi zaradi konteksta nekaj posebnega. Vem, da bi Argentincem, morda pa celo nekaterim Francozom, bilo všeč, da naslov osvoji Messi.«

V Franciji so nekaj časa namigovali, da bi Karim Benzema, ki je utrpel poškodbo tik pred začetkom SP, lahko še priskočil na pomoč soigralcem, a se to vendarle ni zgodilo. Napadalec madridskega Reala medtem že pridno trenira v Španiji, Deschamps pa je zatrdil, da ne ve nič o njegovi morebitni vrnitvi v Katar, seveda zgolj v vlogi gledalca.

»Če vam na to vprašanje ne bom odgovoril, boste rekli, da sem jezen. So igralci, ki so se poškodovali pred mundialom, med njimi je tudi Karim, zadnji se je poškodoval Lucas Hernandez. Od takrat je pod mojim nadzorom 24 igralcev. Postavljati takšna vprašanja je najmanj nerodno, če ne še kaj več. Računamo lahko na skupino igralcev, ki je tukaj, jaz se ne ukvarjam s povabili, ki jih pošiljajo igralcem, upokojenim igralcem, poškodovanim igralcem ... Izgubili smo tri, tu je še (Christopher) Nkunku. A z nami so bili na začetku te avanture, jutri pa bom lahko računal na 24 igralcev,« je nadaljeval Deschamps.

Pripraviti se morajo na vse

Nekdanjega kapetana reprezentance naj bi, ko se bo enkrat poslovil od klopi galskih petelinov, nasledil dolgoletni reprezentančni in klubski soigralec Zinedine Zidane. O svoji prihodnosti Deschamps ravno tako ni razkril veliko novosti: »Francoska reprezentanca je najboljša stvar, ki se mi je zgodila v življenju. Imam privilegij, da sem izkusil še selektorsko plat. Tu je prisotna strast, raven je res vrhunska. Zelo sem srečen na tem položaju. Toda reprezentanca je bolj pomembna od mene. Ta je nad vsem, na voljo sem ji, tako bo tudi za jutrišnjo tekmo. V glavi imam le jutrišnjo tekmo.«

Dodal je tudi, da majhno število javnih nastopov zvezdniškega napadalca Kyliana Mbappeja v Katarju služi boljši osredotočenosti: »Ko bo moral govoriti, bo govoril. Potrebuje mir. Osredotočen je na zelenico in na to, kaj mora tam narediti. Odlično je razpoložen in ne želim motiti tega miru.«

Nekaj besed je seveda namenil tudi Argentini, rekoč, da je to precej drugačna reprezentanca kot tista, ki so jo Francozi v osmini finala izločili v Rusiji na poti do svojega drugega naslova.

»Ta argentinska ekipa ima veliko podpore med ljudmi. Tako je na vseh tekmovanjih. Jutri bodo, čeprav bo prisotnih veliko francoskih navijačev, v večini Argentinci. Pričakujem praznično vzdušje. Argentinski narod je čustven, svojo ekipo podpirajo stoodstotno. Priredijo praznično vzdušje, veliko je petja. Dobro je, da bo na takšni tekmi takšen ambient. Je pa res, da so naši tekmeci na zelenici, ne na tribunah,« je dodal Deschamps.

»Po jutrišnji tekmi bo na svojem dresu ena od ekip imela tri zvezdice. Sedem igralcev iz leta 2018 (ko je Francija v osmini finala Argentino premagala s 4:3, op. a.) je še tu, toda to je res precej spremenjena ekipa. Nima smisla primerjati. Na šestih tekmah so igrali v različnih postavah in sistemih, spremljali so jih trije naši ogledniki, zato imamo res natančne podatke. Lahko se zgodi, da bodo jutri kaj spremenili, a to lahko storimo tudi sami. Maroko je polfinale začel s petimi v zadnji vrsti, česar prej ni počel. Pripravljeni moramo biti na vse.«