Znani vsi potniki na letalski liniji Zagreb-Doha

Selektor hrvaške nogometne reprezentance Zlatko Dalić je objavil seznam igralcev za svetovno prvenstvo, ki bo od 20. novembra do 18. decembra v Katarju. Selektor svetovnih podprvakov iz leta 2018 bo lahko računal tudi na najboljšega in najbolj izpostavljenega člana ekipe, zvezdnika Reala Madrida Luko Modrića.

Hrvaška reprezentanca se bo zbrala 13. in 14. novembra v Zagrebu, od koder bo 14. novembra odpotovala v Rijad na prijateljsko tekmo s Savdsko Arabijo, ki je na sporedu 16. novembra. Dva dni pozneje bo reprezentanca odpotovala v bazni tabor v Katarju, kjer se bo 20. novembra začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Svetovni podprvaki bodo svojo pot na letošnjem mundialu začeli 23. novembra proti Maroku, nato pa bosta sledili tekmi s Kanado (27. november) in Belgijo (1. december).

Dalić je od 34 sprva vpoklicanih prečrtal osem igralcev

Dalić je od 34 sprva vpoklicanih prečrtal osem igralcev, na seznamu so ostali vratarji Dominik Livaković (Dinamo), Ivica Ivušić (Osijek) in Ivo Grbić (Atletico Madrid). Branilci Domagoj Vida (AEK), Dejan Lovren (Zenit), Borna Barišić (Rangers), Josip Juranović (Celtic), Joško Gvardiol (RB Leipzig), Borna Sosa (Stuttgart), Josip Stanišić (Bayern), Martin Erlić (Sassuolo) in Josip Šutalo (Dinamo).

Zlatko Dalić (desno) s strokovnim štabom. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Med vezisti so na Dalićevem spisku: Luka Modrić (Real Madrid), Mateo Kovačić (Chelsea), Marcelo Brozović (Inter), Mario Pasalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Lovro Majer (Rennes), Kristijan Jakić (Eintracht) in Luka Sučić (RB Salzburg). V napadu pa bo hrvaški selektor lahko računal na Ivana Perišića (Tottenham), Andreja Kramarića (Hoffenheim), Bruna Petkovića (Dinamo), Mislava Oršića (Dinamo), Anteja Budimira (Osasuna) in Marka Livajo (Hajduk).