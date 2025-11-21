Ronaldov, Messijev, Modrićev ali Trumpov in Infantinov mundial?

Kaj lahko pričakujemo od svetovnega prvenstva v nogometu, ki se bo začelo čez 202 dneva v ZDA, Mehiki in Kanadi? Podobno smo se spraševali pred SP 2018 v že takrat precej protizahodno usmerjeni Rusiji, in leta 2022 v Katarju, ki so mu očitali kršenje človekovih pravic ...

Glede na njegovo delovanje v prvem letu svojega drugega mandata je upravičena skrb, da bo ameriški predsednik Donald Trump največje športno tekmovanje na svetu zlorabil za svoje politične namene in želel zasenčiti virtuoze z žogo. V Gianniju Infantinu, predsedniku Fife, ima kot naročenega zaveznika, pravzaprav oprodo, ki prikimava že ob najbolj nesmiselni Trumpovi kaprici.

Tako je bilo prav smešno, ko se je »vodja demokratičnega sveta« to poletje po finalu svetovnega klubskega prvenstva, generalki za mundial, na zmagovalnem odru veselil skupaj z igralci Chelseaja, na koncu pa originalni pokal vzel kar s seboj v ovalno pisarno. Londončanom je ostala replika.