Bosanski navijači preplavili Toronto, Džeko na klopi

Ulice Toronta so preplavili navijači kanadske in bosanske reprezentance, ki se bosta na tretji tekmi svetovnega prvenstva pomerili ob 20. uri. Izbranci selektorja Sergeja Barbareza bodo na tribunah štadiona BMO Field deležni močne podpore, poročajo bosanski mediji. Tekmo nestrpno pričakujejo tudi po različnih mestih v domovini, tudi v Sarajevu in Mostarju bodo tekmo na ulicah gledali številni pristaši nogometa.

Bosna in Hercegovina se bo v skupini B sicer merila s Kanado, Švico in Katarjem. Po uvodnem obračunu v Torontu jo 18. junija čaka še tekma proti Švici v Inglewoodu, skupinski del pa bo sklenila 24. junija proti Qatar v Seattlu.

Glavni zvezdnik ekipe Edin Džeko bo tekmo sicer začel s klopi, a Bosanci verjamejo v uspeh svoje izbrane vrste.

Na štadionu se počasi že nabirajo tako rdeče kot modro obarvane navijaške majice. Tekmo si bodo ogledala tudi nekatera eminentna nogometna imena, denimo nekdanji nemški reprezentant Bastian Schweinsteiger in nekdanji angleški reprezentant, Owen Hargreaves, ki se je rodil v Calgaryju.

»Ta stadion bo rdeč, ne moder,« je brez oklevanja dejal kanadski selektor Jesse Marsch. Njegovi varovanci so resda v vlogah favoritov, a na prvi kanadski tekmi prvenstva bo zaradi poškodbe stegenske mišice manjkal zvezdnik Bayerna Alphonso Davies.