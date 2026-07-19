Odštevanje do finala: Argentina četrtič ali Španija drugič?

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Odločitev bo padla. Argentinci in Španci se bodo drevi na štadionu MetLife v East Rutherfordu (21.00) pomerili za naslov nogometnih svetovnih prvakov. Argentinska zasedba z Lionelom Messijem lovi četrti naslov, Španija z mladim asom Laminom Yamalom pa drugega. Pravico bo delil slovenski sodnik Slavko Vinčić.
Stavite na svojega favorita v finalu svetovnega prvenstva. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave. Stavite lahko tudi v živo.
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