Je mundial ogrožen? Fifa pravi: Ko bo žoga ...

Je izvedba svetovnega prvenstva v nogometu zaradi napetosti v mednarodnih odnosih ogroženo, kot se sprašujejo mnogi? Če vprašate Fifo, ni govora. Široko razširjene politične in varnostne skrbi v zvezi z mundialom niso nič novega in bodo pozabljene, ko bo brcnjena prva žoga, je dejal podpredsednik Fife Victor Montagliani.

Nogometni turnir bodo letos gostile ZDA, Mehika in Kanada, priprave nanj pa so otežili vojna na Bližnjem vzhodu, zaostritev priseljenske politike predsednika Donalda Trumpa in nasilje tolp v Mehiki ter drugi dejavniki. Iran je sporočil, da ne bo odigral načrtovanih tekem v ZDA, potem ko je Trump posvaril, da bi lahko bili iranski igralci ogroženi, navijači iz različnih držav pa poročajo o težavah pri pridobivanju vizumov ter o strahovih, da bi lahko postali tarča priseljenskih organov.

Gianni Infantino je Donaldu Trumpu izročil prvo Fifino nagrado za mir. FOTO: Amber Searls/Reuters

Montagliani, ki vodi zvezo za Severno in Srednjo Ameriko ter Karibe CONCACAF, pa je dejal, da se te skrbi ne razlikujejo od tistih pred prejšnjimi turnirji. »Resničnost svetovnih prvenstev – na vsakem svetovnem prvenstvu, ki ga je organizirala Fifa, so bili vedno geopolitični problemi. Vedno,« je povedal na konferenci Business of Soccer v Atlanti.

»Vrnite se v leto 1978, v Argentino, hunto in vse tiste stvari,« je dodal in s tem namignil na turnir, ki je potekal med brutalno vojaško diktaturo v tej južnoameriški državi. Po navedbah organizacij za človekove pravice je pod diktaturo, eni najbolj krvavih v Latinski Ameriki, umrlo ali izginilo okoli 30.000 ljudi.

»Zdaj je vse skupaj le povečevalno steklo, ker je vse drugo v svetu povečevano, bodisi prek družbenih omrežij bodisi zaradi načina poročanja medijev,« je dejal Montagliani. »A to našega dela ne spremeni … To je del poslovne realnosti. Soočiš se s tem. Soočiš se z dejstvi.«

»In konec dneva, tako kot na vsakem drugem svetovnem prvenstvu, 11. junija, ko se bo žoga začela kotaliti, bodo vsi nekako pozabili na vse drugo in se bodo začeli ukvarjati z igro,« je dodal.

Predsednik Fife Gianni Infantino je pod drobnogledom zaradi svojega tesnega odnosa s Trumpom, med drugim je sodeloval na mirovnem vrhu o Gazi, ki ga je posredoval ameriški predsednik. Infantino je Trumpu decembra na žrebu za svetovno prvenstvo podelil na novo ustanovljeno Nagrado Fife za mir ...

»Naš glavni cilj je na koncu dneva zagotoviti vrhunsko varnost, zato moramo imeti trdne odnose z vsako zvezno vlado – Kanado, ZDA in Mehiko,« je dejal Montagliani. »Da so navijači na varnem. Da se bodo zabavali. In ko se žoga enkrat začne kotaliti, gre vse le še za nogomet.« Bomo videli ...