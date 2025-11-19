  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Fant slovenskih korenin pokazal trebušček: Maščoba ni vedno pomembna (VIDEO)

    Jutri žreb polfinala in finala dodatnih kvalifikacij za SP, Italijani izpustili že dva mundiala. Michael Gregoritsch končal 28-letno avstrijsko čakanje.
    Michael Gregoritsch je bil avstrijski junak. FOTO: Lisa Leutner/Reuters
    Galerija
    Michael Gregoritsch je bil avstrijski junak. FOTO: Lisa Leutner/Reuters
    Peter Zalokar
    19. 11. 2025 | 13:19
    19. 11. 2025 | 13:20
    4:09
    A+A-

    Že res, da večina ljubiteljev nogometa ne mara preveč reprezentančnih premorov, v katerih njihovi klubi mirujejo po dva tedna, toda zadnji cikel kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Evropi nikogar ni pustil ravnodušnega. Ducat reprezentanc si je zagotovilo nastop na mundialu v ZDA, Kanadi in Mehiki, za preostale štiri vstopnice se bo konec marca merilo 16 držav, veliko bo odvisno od žreba, ki bo jutri ob 13. uri na sedežu Fife v Zürichu. 

    V nedeljo in začetku tedna so bile največje drame v Budimpešti, kjer je Troy Parrott v 96. minuti dokončal hat-trick in popeljal Irsko v dodatne kvalifikacije, v Glasgowu, kjer je Škotska v sodnikovem dodatku po neverjetnem zadetku Kierana Tierneyja prišla do zmage proti Danski in neposredni uvrstitvi na SP, ter na Dunaju, kjer je Avstrija ob koncu izenačila proti BiH in se izognila play-offu. Ta bo imel dva tekmovalna dneva, 26. marca 2026 bo osem polfinalnih tekem, pet dni kasneje, 31. marca, pa štiri finalne in zmagovalci bodo poleti odleteli prek luže.

