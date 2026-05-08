Trump se boji, da bodo cene vstopnic postale politično vprašanje

Se rahlja odnos z Infantinom, ki je Donaldu Trumpu podelil nagrado za mir?
Donald Trump in Gianni Infantino sta velika zaveznika pred prvenstvom. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
Peter Zalokar
8. 5. 2026 | 05:00
8. 5. 2026 | 06:18
4:11
V ponedeljek bo le še en mesec do začetka svetovnega prvenstva v nogometu. Visoke cene vstopnic za mundial, ki ga bodo skupaj gostile ZDA, Kanada in Mehika, pa so prvič javno zmotile tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je v pogovoru za New York Post dejal, da za ogled tekme ameriške reprezentance ne bi odštel več kot tisoč dolarjev, ter opozoril, da si številni navijači prvenstva preprosto ne bodo mogli privoščiti. »Če ljudje iz Queensa ali Brooklyna ne morejo na tekmo svoje reprezentance, potem imamo problem,« je dejal Trump.

Fifa je za SP uvedla sistem dinamičnega določanja cen. Najcenejše vstopnice za uvodno tekmo ZDA proti Paragvaju so presegle tisoč dolarjev, cene za odločilne tekme pa segajo še precej višje. Na sekundarnem trgu so se pojavile tudi večtisočdolarske ponudbe za finale na štadionu MetLife pri New Yorku.

FIFA, ki ima sedež v Zürichu, je pri prvenstvu 2026 prvič uvedla model, pri katerem se cene prilagajajo povpraševanju. Gre za sistem, ki ga ameriški organizatorji koncertov in profesionalnih lig uporabljajo že vrsto let, v evropskem nogometu pa ostaja neznan in precej sporen.

Predsednik Fife Gianni Infantino je cenovno politiko branil z argumentom, da organizacija zgolj sledi razmeram na ameriškem trgu zabavne industrije. Po njegovih besedah želi FIFA omejiti predvsem zaslužke preprodajalcev, saj naj bi prav sekundarni trg ustvarjal največje cenovne razlike.

A kritiki opozarjajo, da dinamično določanje cen dejansko prinaša najdražje vstopnice v zgodovini tekmovanja. Nekatere vstopnice so že zdaj občutno dražje od sedežev za finale lige NBA ali superbowla v NFL. Navijaške organizacije v Evropi in ZDA opozarjajo, da Fifa z novo cenovno politiko spreminja značaj svetovnega prvenstva. Football Supporters Europe je cene označil za izključujoče in opozoril, da tradicionalni nogometni navijači izgubljajo dostop do največjih tekmovanj.

Donald Trump si obeta nepozabno prvenstvo. FOTO: Jia Haocheng/Reuters

Primerjave s Katarjem 2022 kažejo veliko razliko. Takrat so bile tudi najdražje vstopnice za finale večkrat cenejše od sedanjih ocen za prvenstvo 2026. Del kritik leti tudi na nepregleden sistem prodaje in preprodaje, saj številni kupci še vedno nimajo jasnega pregleda nad dejansko razporeditvijo sedežev.

Mundial 2026 bo sicer največji v zgodovini nogometa. Na njem bo prvič nastopilo 48 reprezentanc, odigranih pa bo 104 tekem. Fifa od prvenstva pričakuje rekordne prihodke od televizijskih pravic, sponzorjev in prodaje vstopnic.

Trumpova kritika ni nepomembna tudi zaradi njegove neposredne politične vloge pri organizaciji prvenstva. Bela hiša je namreč ustanovila posebno koordinacijsko skupino za pripravo mundiala, predsednik ZDA pa želi prvenstvo predstaviti kot simbol ameriške organizacijske in gospodarske moči.

Prav zato njegove pripombe mnogi razumejo kot opozorilo Fifi, da bi previsoke cene lahko postale tudi politično vprašanje. Infantino je sicer Trumpov zaveznik, podelil mu je tudi prvo Fifino nagrado za mir, kar je dvignilo veliko obrvi. 

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

