Trumpu grozi bumerang, največji šov na svetu, a vstopnic ne bi plačal niti sam

Čez natanko mesec dni bosta Mehika in Južna Afrika na kultnem štadionu Azteca v Ciudadu de Mexicu ob 21. uri po srednjeevropskem času odprli največje športno tekmovanje na svetu doslej, 23. svetovno prvenstvo v nogometu. To bo mundial presežnikov, »največji šov na svetu«, kot mu pravi ameriški predsednik Donald Trump. Ta se je navdušil nad »soccerjem« in je celo ustanovil posebno koordinacijsko skupino za pripravo mundiala, ki naj bi bil simbol ameriške organizacijske in gospodarske moči.

Za sveti gral, Fifin pokal iz 18-karatnega zlata, ki je visok 36,8 centimetra in težak 6,1 kilograma, se bo pomerilo rekordnih 48 reprezentanc, ki bodo v 39 dneh odigrale 104 tekme. SP bo prvič v treh državah, največ tekem bo v ZDA, po 13 v Kanadi in Mehiki. Odprtih pa je kar nekaj vprašanj, v zadnjem času so najbolj aktualne visoke cene vstopnic, negotov je tudi status Irana.