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Nogomet

Ni prostora za starce? Pa kaj še, pravijo Ronaldo, Modrić, Džeko ...

Kar osem nogometašev, starih 40 let ali več, bo igralo na letošnjem SP, to je eden več, kot jih je bilo skupaj na vseh prejšnjih 22 turnirjih.
Cristiano Ronaldo bo nastopil na šestem SP, zadel je na vseh prejšnjih. FOTO: Pedro Nunes/Reuters
Galerija
Cristiano Ronaldo bo nastopil na šestem SP, zadel je na vseh prejšnjih. FOTO: Pedro Nunes/Reuters
Peter Zalokar
10. 6. 2026 | 05:00
3:00
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Rekordnih osem igralcev, starih 40 let ali več, je bilo izbranih za nastop na 23. svetovnem prvenstvu v Kanadi, Mehiki in ZDA, ki se bo začelo jutri v Mehiki. To je eden več, kot jih je bilo skupaj na vseh prejšnjih 22 turnirjih. V to redko kategorijo se je doslej uvrstilo šest vratarjev in kamerunski napadalec Roger Milla, ki ostaja najstarejši strelec na SP, na prvenstvu leta 1994 je zadel pri 42 letih.

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Njegov dosežek tokrat ne bo presežen, vendar mu bodo Cristiano Ronaldo, Luka Modrić in Edin Džeko skušali stopiti ob bok in se vpisati v klub strelcev, starejših od 40 let. Najstarejši igralec na SP 2026 bo 43-letni škotski vratar Craig Gordon, ki bo, če bo igral, zasedel drugo mesto na večni lestvici najstarejših udeležencev, za Egipčanom Essamom El Hadaryjem, ki je bil star 45 let, ko je leta 2018 v Volgogradu branil za Egipt proti Savdski Arabiji. 

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Lionel Messi bo kmalu dopolnil 39 let. FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP
Lionel Messi bo kmalu dopolnil 39 let. FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP

Ronaldo je z 41 leti najstarejši igralec v polju in nastopa na rekordnem šestem svetovnem prvenstvu, pri čemer si to posebnost deli s 40-letnim mehiškim vratarjem Guillermom Ochoo in Lionelom Messijem, ki bo konec tega meseca dopolnil 39 let. Selektor Portugalske Roberto Martinez je dejal, da bo najprej računal na Ronaldove bogate izkušnje. 

»Nihče ni doživel tega, kar je doživel on, glede števila odločilnih tekem, ki jih je odigral v svoji karieri,« je dejal Martinez: »V ekipo prinaša tudi izkušnje v odločilnih trenutkih, kakršnih nima nihče drug v reprezentanci.« 

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Edin Džeko bo imel labodji spev za BiH. FOTO: Amel Emric/ Reuters
Edin Džeko bo imel labodji spev za BiH. FOTO: Amel Emric/ Reuters

Med ostale štiridesetletnike na tem turnirju sodijo vratar Vozinha iz Zelenortskih otokov, Manuel Neuer, svetovni prvak iz leta 2014, ki upa, da bo pripravljen za nastop za Nemčijo proti Curaçau v Houstonu v nedeljo, potem ko je imel težave s poškodbo mečne mišice. 

Urugvajski vratar Fernando Muslera bo svoj 40. rojstni dan praznoval prihodnji torek, dan po tem, ko se bo Urugvaj v Miamiju v prvi tekmi skupine H pomeril s Savdsko Arabijo. Čeprav sta imela Messi in Ronaldo v zadnjih mesecih težave s poškodbami, njun nastop ni ogrožen. Messi je sicer Argentino popeljal do slave na zadnjem svetovnem prvenstvu, Ronaldo pa ima že zdaj za seboj izjemen dosežek, saj je dosegel zadetek na vseh petih turnirjih, na katerih je nastopil.

Luka Modrić se bo po SP poslovil od hrvaške reprezentance. FOTO: Antonio Bronic/Reuters
Luka Modrić se bo po SP poslovil od hrvaške reprezentance. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

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Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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