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Nogomet

Največji šov na Zemlji se začenja

Nocoj v Ciudadu de Méxicu odprtje 23. mundiala z 48 reprezentancami in 104 tekmami. Glavna favorita Španija in Francija, za naj strelca Mbappé in Kane.
Kapetan Argentine Lionel Messi je pred štirimi leti dvignil Fifin pokal po zmagi proti Franciji. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
Galerija
Kapetan Argentine Lionel Messi je pred štirimi leti dvignil Fifin pokal po zmagi proti Franciji. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
Peter Zalokar
11. 6. 2026 | 05:00
11. 6. 2026 | 06:13
8:29
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé, Haaland, Vinicius, Yamal, Modrić, Kane ... Še nikdar ni bilo toliko svetovnih nogometnih zvezdnikov zbranih na enem svetovnem prvenstvu in še nikdar ni bil seznam kandidatov za naslov svetovnega prvaka tako obsežen, kot bo na SP 2006, ki se bo začelo nocoj z otvoritveno tekmo med Mehiko in Južno Afriko v Ciudadu de Méxicu (ob 21.00). Prvi mundial, ki ga organizirajo tri države, bo prvič štel 48 reprezentanc, ki bodo odigrale rekordne 104 tekme. »Največji šov na Zemlji,« napoveduje tudi avtor Fifine himne Robbie Williams.

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Zadnji veliki ples: se bosta Messi in Ronaldo končno srečala?

Mundial v ZDA, Mehiki in Kanadi ima tudi nekaj resnih »lepotnih napak«. Zelo visoke cene vstopnic, drage namestitve, dolga potovanja, težave z vizumi ter politika populističnega samodržca Donalda Trumpa so marsikoga odvrnili od obiska ZDA, kjer bo večina tekem. Hotelirji že tarnajo zaradi pomanjkanja interesa.

Spored SP 2026 ZADNJA VERZIJA
Spored SP 2026 ZADNJA VERZIJA

Pri tem turnirju grozijo tudi huda vročina in pogoste nevihte. Pravila v ZDA so jasna: če je v krogu 13 kilometrov od stadiona zaznan udar strele, se tekma prekine za pol ure. Če v tem času ni novega udara, se nadaljuje, a lahko se zgodi, da bo prekinitev trajala tudi več ur. Na lanskem klubskem SP je tekma med Chelseajem in Benfico trajala štiri ure in 38 minut.

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Kane pred mundialom: To je najboljša priložnost, ki jo bom kdaj imel

»Vročina je ovira, ki jo moramo premagati, ne izgovor. Zaupam igralcem, Anglija lahko pride daleč,« pravi angleški selektor Thomas Tuchel, ki je imel z ekipo v ZDA skrbno načrtovane vročinske priprave. Vroče bo že v Dallasu, kjer bosta Anglija in Hrvaška, polfinalistki SP 2018, 17. junija odigrali enega od derbijev prvega dela. V Dallasu naj bi bilo ob 15. uri po lokalnem času 34 stopinj Celzija, resnični občutek zaradi vlage naj bi bil 41 stopinj.

Štadion Azteca, uradno preimenovan v Banorte, bo gostil prvo tekmo SP, Mehika pa bo postala prva država, ki bo SP gostila tretjič. FOTO: Luis Cortes/Reuters
Štadion Azteca, uradno preimenovan v Banorte, bo gostil prvo tekmo SP, Mehika pa bo postala prva država, ki bo SP gostila tretjič. FOTO: Luis Cortes/Reuters

Na srečo je stadion AT&T pokrit in klimatiziran, takšna sta le še v Houstonu in Atlanti, drugod pa bo podnevi zelo težko igrati. Nekatere tekme se bodo začele že ob 11. uri po lokalnem času, nekatere ob 13. uri, vključno z otvoritveno.

Evropa 12, Južna Amerika 10

Kot zatrjuje in upa Fifin predsednik Gianni Infantino, bodo vse te omenjene skrbi lanski sneg, ko bodo nogometaši brcnili prvo žogo. Podobno kot pred štirimi leti v Katarju bo imel glavno besedo nogomet. Pa se mu posvetimo tudi mi ... Kdo bo prvak? Bo Evropa trinajstič osvojila zlati kipec ali Južna Amerika enajstič? Bo Argentina ubranila naslov? Lahko preseneti reprezentanca iz Afrike, Azije, morda iz Srednje Amerike? Kaj na domačem terenu lahko uprizorijo tri gostiteljice?

Favoriti SP 2026 PRAVA!
Favoriti SP 2026 PRAVA!

Seveda ne gre zaupati podrobni analizi, ki jo je med ekonomisti izvedla agencija Reuters, je pa zanimiva. Po njej bo Francija premagala Španijo in 19. julija na štadionu MetLife v New Jerseyju dvignila pokal, petkratni prvaki Brazilci pa naj bi bili največje razočaranje.

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Za 160 anketirancev z vsega sveta je ta raziskava celo bolj nehvaležna kot makroekonomske napovedi v obdobju vojn in energetske krize. Francija je v anketi prejela 35 odstotkov glasov, da osvoji tretji naslov, in je tako za las prehitela Španijo z 31 odstotki, kar je dokaj skladno s stavnimi platformami, kot je Polymarket.

Kylian Mbappé je prvi favorit za najboljšega strelca turnirja.        FOTO: Stephane Mahe/Reuters
Kylian Mbappé je prvi favorit za najboljšega strelca turnirja.        FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Selektor Francije Didier Deschamps bi tako postal prvi trener po Italijanu Vittoriu Pozzu iz leta 1938 z dvema naslovoma svetovnega prvaka in edini, ki bi mu to uspelo po tem, ko je pokal dvignil že kot igralec leta 1998. »Počasi. Francija ima težko skupino z nevarnima Norveško in Senegalom,« pravi Deschamps in poskuša umiriti žogo. Sicer ima štiri naslove pokojni Brazilec Mario Zagallo, dva je osvojil kot igralec, enega kot selektor in enega kot pomočnik selektorja.

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Messi potreboval le 45 sekund: še vedno je naravnost »smrtonosen«

Argentini, branilki naslova in vodilni reprezentanci na aktualni lestvici Fife, Portugalski in Angliji pripadajo preostala tri mesta v top 5. Po razočaranju v finalu leta 2022 je Francija res videti pripravljena, da tokrat naredi korak dlje. V ekipi je kar nekaj igralcev, ki imajo izkušnje iz finala v Dohi, ti pa so zdaj na vrhuncu svojih karier, kar potrjuje tudi vzpon nekaterih članov PSG, ki je pred kratkim ubranil naslov v ligi prvakov.

Mbappé vs. Kane

Najboljši strelec in igralec naj bi bil Kylian Mbappé, ki bo spočit, saj je v zadnjem času malo igral pri Real Madridu. Mbappé naj bi premagal kapetana angleške reprezentance Harryja Kana, dobitnika evropskega zlatega čevlja po rekordni sezoni z 61 goli za Bayern. Za oba je dosegljiv še en mejnik. Mbappé in Kane, ki sta dosegla 12 oziroma osem golov na svetovnih prvenstvih, sta med tistimi, ki lovijo večni rekord Nemca Miroslava Kloseja s 16 goli, skupaj z Lionelom Messijem, ki jih ima na računu 13.

Thomas Tuchel in Harry Kane verjameta v uspeh Anglije. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Thomas Tuchel in Harry Kane verjameta v uspeh Anglije. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Za Messija (38) in tudi Ronalda (41), Luko Modrića (40), Neymarja (34), Edina Džeka (40) bo to labodji spev na mundialih, medtem ko lahko Mbappé (27) odigra še tri prvenstva, Kane (32) pa realno še dva. Med kandidati za zlato kopačko so poleg Mbappéja, Kana in Messija še Španec Mikel Oyarzabal, Erling Haaland, Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo, Ousmane Dembele, Julián Álvarez in Vinicius Junior.

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Na vodilnih svetovnih stavnicah so prvi favoriti Španci (kvota 5,5) pred Francozi (6), Angleži (7,5), Brazilci (8), Portugalci (9), Argentinci (10) in Nemci (15). Presenetljivo visoko so Norvežani, na devetem mestu (26).

Kdo bi lahko presenetil iz ozadja? Omenjeno Norveško z napadalcem Manchester Cityja Haalandom je izbralo 21 odstotkov vprašanih, Japonsko 15 odstotkov, sledita Mehika in Maroko. Braziliji ne napovedujejo nič dobrega. Tudi prihod Carla Ancelottija na selektorsko klop – Italijan se je že naučil brazilsko himno, da bo pel skupaj z igralci – ni okrepil zaupanja. Skoraj tretjina vprašanih je izbrala seleção kot največjo nogometno velesilo, ki bo razočarala, sledita ji Anglija in Nemčija.

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Fenomen Curaçao

Povprečna cena vstopnic za tekme rednega dela je okoli 430 evrov, za finale je ta čas med 6000 in 7000 evrov. Cene se sproti spreminjajo zaradi Fifinega dinamičnega modela, ki upošteva gibanje povpraševanja in ponudbe. Že tretjič zapored ne bo z nogometom obsedene Italije, prvič se bodo svetu predstavile Jordanija, Uzbekistan (selektor Fabio Cannavaro), Zelenortski otoki in Curaçao, otoška državica s 155.000 prebivalci, katere reprezentanca je na SP dopotovala s šolskim avtobusom. Po letu 1998 se vračajo Norveška, Avstrija in Škotska, po letu 2014 BiH, za katero bo v odsotnosti naše reprezentance pesti stiskalo veliko Slovencev.

Donald Trump in Gianni Infantino sta v Beli hiši opazovala Fifin pokal. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
Donald Trump in Gianni Infantino sta v Beli hiši opazovala Fifin pokal. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Curaçao bo na SP debitiral proti Nemčiji in njegov selektor Dick Advocaat ne izobeša bele zastave. »Curaçao je ekipa, ki jo bo težko premagati. Vsi prebivalci živijo zanjo,« pravi Nizozemec. Kolega Julian Nagelsmann mu pritrjuje: »Naša skupina je težka, že Curaçao bo za nas velik izziv.« V skupini E sta sicer še Slonokoščena obala in Ekvador.

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SP 2026SP v nogometuFifasvetovno prvenstvo v nogometuGianni InfantinoDonald TrumpKylian MbappeHarry KaneLuka ModrićCristiano RonaldoLionel MessiErling HaalandLamine YamalotvoritevCiudad de Mexico

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Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
9. 6. 2026 | 08:30
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Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
8. 6. 2026 | 13:52
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Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
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Vredno branja

Poletna uspešnica, ki je osvojila ljubitelje domače zelenjave

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
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Vredno branja

Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
4. 6. 2026 | 08:24
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Vredno branja

Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
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Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
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Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
10. 6. 2026 | 09:35
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