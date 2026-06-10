Zelena nevarnost preži v senci, stavi na azteški duh

Med reprezentancami, ki jih ne uvrščajo niti v širši krog favoritov na svetovnem prvenstvu, ob Japonski in Maroku najvišje kotira ena od treh gostiteljic Mehika, ki bo jutri (ob 21. uri po srednjeevropskem času) proti Južni Afriki na znamenitem štadionu Azteca (zdaj Banorte) v Ciudadu de Mexicu tudi odprla 23. mundial.

Mehičani so prvi, ki bodo tretjič gostili SP, v obeh prejšnjih izvedbah v letih 1970 in 1986 so se prebili v četrtfinale. Torej jih gre vzeti resno. Navsezadnje so na zadnji pripravljalni tekmi s 5:1 odpravili Srbe ...