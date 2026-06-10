  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Nogomet

Zelena nevarnost preži v senci, stavi na azteški duh

Mehičani bodo tretjič gostili SP, obakrat so se prebili med osem. Aduta uigranost in nadmorska višina, glavni as Jimenez.
Raul Jimenez bo zadolžen za gole. FOTO: Eloisa Sanchez/Reuters
Galerija
Raul Jimenez bo zadolžen za gole. FOTO: Eloisa Sanchez/Reuters
Peter Zalokar
10. 6. 2026 | 09:00
4:07
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Med reprezentancami, ki jih ne uvrščajo niti v širši krog favoritov na svetovnem prvenstvu, ob Japonski in Maroku najvišje kotira ena od treh gostiteljic Mehika, ki bo jutri (ob 21. uri po srednjeevropskem času) proti Južni Afriki na znamenitem štadionu Azteca (zdaj Banorte) v Ciudadu de Mexicu tudi odprla 23. mundial.

Mehičani so prvi, ki bodo tretjič gostili SP, v obeh prejšnjih izvedbah v letih 1970 in 1986 so se prebili v četrtfinale. Torej jih gre vzeti resno. Navsezadnje so na zadnji pripravljalni tekmi s 5:1 odpravili Srbe ...

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
SP v nogometu

Ni prostora za starce? Pa kaj še, pravijo Ronaldo, Modrić, Džeko ...

Kar osem nogometašev, starih 40 let ali več, bo igralo na letošnjem SP, to je eden več, kot jih je bilo skupaj na vseh prejšnjih 22 turnirjih.
Peter Zalokar 10. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Prva favoritinja

Furija kot v Južni Afriki, za naslov na Barcelonin pogon

Španija je prva favoritinja za naslov svetovnega prvaka v nogometu. Znova največ z igralci Barcelone in prvič brez Realovih.
Gorazd Nejedly 9. 6. 2026 | 15:23
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Sporočilne broške

Iranci dopotovali v Mehiko in takoj izzvali Trumpa

Iranska nogometna reprezentanca je ob prihodu v Mehiko na Svetovno prvenstvo 2026 na oblekah nosila broške s številko 168.
9. 6. 2026 | 14:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Sodniška ekipa

Brazilcu in najboljšemu na svetu pripadla velika čast

Wilton Sampaio bo na svojem tretjem svetovnem prvenstvu v nogometu sodil četrtkovo otvoritveno tekmo med Mehiko in Južno Afriko.
9. 6. 2026 | 14:11
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP v nogometu

Neymarju se izteka čas

Brazilski zvezdnik sicer dobro okreva po poškodb, a verjetno ne bo nared za prvo tekmo svoje reprezentance v nedeljo proti Maroku.
9. 6. 2026 | 12:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Čeferin kritičen do mundiala: Cene so vrtoglave, širitev nepotrebna

Predsednik Evropske nogometne zveze se ne strinja s širitvijo števila reprezentanc in s cenami vstopnic. Ne bo se srečal z Donaldom in Melanio Trump.
9. 6. 2026 | 10:21
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP v nogometu

Sodniku prepovedali vstop v ZDA, pri nekdanjih Katančevih igralcih iskali droge

Nogometni sodnik iz Somalije, ki bi moral soditi na prihajajočem svetovnem prvenstvu, ni smel vstopiti v državo in tako ne bo sodeloval na mundialu.
9. 6. 2026 | 08:30
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP v nogometu

Tako se pride na mundial, Curaçao zablestel še pred prvim žvižgom (VIDEO)

Velikost otoka ni edina zgodovinska posebnost te ekipe. Curaçao bo na SP popeljal najstarejši selektor v zgodovini SP, 78-letni Dick Advocaat.
Peter Zalokar 8. 6. 2026 | 19:24
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Azijski delavci osvajajo Slovenijo

V strukturi tujcev na trgu dela so opazne spremembe. Za delavce ponekod cele vasi zbirajo denar za pot v Slovenijo.
Maja Grgič 9. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Dobro jutro
Dobro jutro

Najdražja drva

Ko ga je oče že razžagal na metre, je videl njegovo valovito strukturo, s pomočjo bratov pa ugotovil, da gre res za javor rebraš. A bilo je že prepozno.
Beti Burger 9. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
PremiumVideo
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Koncert žvižgov za Trumpa je velikana privabil iz sence

Košarkarji San Antonia so dobili tretjo tekmo finala in znižali zaostanek proti New York Knicks na 1:2. Žvižgi za Donalda Trumpa, domači so igrali v krču.
Nejc Grilc 9. 6. 2026 | 09:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Tiha sprava v duhu navidezne kontinuitete na Mladiki

Sta se stranki Svoboda in SD odpovedali načelni zunanji politiki do Palestine, da bi zaščitili svoje kadre na zunanjem ministrstvu?
Uroš Esih 9. 6. 2026 | 15:31
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
Izberi poklic, ne stereotip

Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:10
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Varčevanje ni iz mode. Le dobilo je nov pomen

V času hitrih sprememb, negotovih trgov in vsakodnevnih finančnih odločitev se vedno več ljudi vrača k osnovnemu vprašanju:
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 11:40
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Poslovna konferenca

V živo:      V živo: Kdo kroji digitalni svet in našo prihodnost?

Konferenca Delovega poslovnega centra prinaša vpogled v ključne tehnološke premike prihodnjega desetletja.
Marjana Kristan Fazarinc 10. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
VideoWall
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
9. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
8. 6. 2026 | 13:52
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
8. 6. 2026 | 08:46
Preberite več

Več iz teme

SP 2026SP v nogometusvetovno prvenstvo v nogometuMehikaJužna AfrikaCiudad de Mexicootvoritvena tekmaštadion AztecaDick AdvocaatRaul Jimenez

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Šport  |  Nogomet
Mehika

Zelena nevarnost preži v senci, stavi na azteški duh

Mehičani bodo tretjič gostili SP, obakrat so se prebili med osem. Aduta uigranost in nadmorska višina, glavni as Jimenez.
Peter Zalokar 10. 6. 2026 | 09:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Projekt Ikarus

Pilot 17 let opravljal lete brez licence

Zoper pilota je vloženih sedem obtožb, med drugim zaradi goljufije in ponarejanja dokumentov.
10. 6. 2026 | 08:52
Preberite več
Novice  |  Svet
Južna Afrika

Johannesburg: v streljanju ubitih najmanj 12 ljudi, motiv za napad ni znan

Še devet ljudi je bilo ranjenih v napadu, ki se je pozno v torek zgodil v barakarskem naselju v predmestju Johannesburga. Policija išče osumljence.
10. 6. 2026 | 08:41
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Argentinska nogometna reprezentanca

Messi potreboval le 45 sekund: še vedno je naravnost »smrtonosen«

Branilci naslova so v zadnji pripravljalni tekmi premagali Islandijo s 3:0, njihov kapetan pa je po vstopu s klopi takoj pustil pečat.
Blaž Potočnik 10. 6. 2026 | 08:19
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Promet

Zapira se izvoz na gorenjski avtocesti pri Kranju

Voznike na Gorenjskem čakajo spremenjeni prometni režimi, obvozi in vožnja po zoženih pasovih.
10. 6. 2026 | 08:09
Preberite več
Novice  |  Svet
Južna Afrika

Johannesburg: v streljanju ubitih najmanj 12 ljudi, motiv za napad ni znan

Še devet ljudi je bilo ranjenih v napadu, ki se je pozno v torek zgodil v barakarskem naselju v predmestju Johannesburga. Policija išče osumljence.
10. 6. 2026 | 08:41
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Argentinska nogometna reprezentanca

Messi potreboval le 45 sekund: še vedno je naravnost »smrtonosen«

Branilci naslova so v zadnji pripravljalni tekmi premagali Islandijo s 3:0, njihov kapetan pa je po vstopu s klopi takoj pustil pečat.
Blaž Potočnik 10. 6. 2026 | 08:19
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Promet

Zapira se izvoz na gorenjski avtocesti pri Kranju

Voznike na Gorenjskem čakajo spremenjeni prometni režimi, obvozi in vožnja po zoženih pasovih.
10. 6. 2026 | 08:09
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
8. 6. 2026 | 08:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Boleče noge ob toplih dneh ne bi smele biti del vašega vsakdana

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
8. 6. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
9. 6. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
Preberite več
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skolioza hrbtenice: vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

Kaj če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
Promo Delo 20. 5. 2025 | 08:59
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
8. 6. 2026 | 13:52
Preberite več
VideoWall
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
4. 6. 2026 | 08:24
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Sovoznik

Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
Preberite več
VideoWall
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
9. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Promo
Razno
SPREMEMBA

Ljudje so opazili razliko, še preden je sama dojela, kaj se dogaja

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Delo 10. 6. 2026 | 07:49
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Telemach sedaj ponuja še več

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo