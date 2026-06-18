Švicarji v končnici spravili Bosance v mali žep

Reprezentanca BiH na svoji drugi tekmi svetovnega prvenstva v nogometu ni bila kos disciplinirani reprezentanci švicarskega selektorja Murata Yakina, ki si je z zmago s 4:1 praktično zagotovila napredovanje v izločilne boje. Za ekipo Sergeja Barbareza, ki je bila v igri do 74. minute, kmalu zatem pa ostala z 10 igralci, še ni vse izgubljeno. Bo pa morala čez teden dni (visoko) premagati Katar.

Poročilo STA: Švicarji, ki so po prepričljivih predstavah v kvalifikacijah prišli samozavestni na svetovno prvenstvo, so se dolgo mučili z reprezentanco BiH. Ta se je tudi tokrat – podobno kot v prvem krogu proti Kanadi, ko je iztržila 1:1 –, večino tekme branila in bila vse do zadnjih dvajsetih minut v igri za točko.

Reprezentanca BiH se ni pobrala po šolu. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Ključna je bila menjava švicarskega trenerja Yakina v 71. minuti. V igro je poslal najmlajšega člana reprezentance, 20-letnega Johana Manzambija, ki je le tri minute kasneje zadel v polno. Žogo je sredi kazenskega prosta dobro zadel in premagal vratarja Nikola Vasilja.

BiH, ki ni izgubila na prejšnjih devetih tekmah, je v zaključku dvoboja zaradi rdečega kartona ostala brez branilca Tarika Muharemovića, kar je Švica kaznovala še s tremi zadetki. Najprej sta bila natančna Ruben Vargas in še enkrat Manzambi, tik ob zaključku pa je z enajstih metrov natančno meril še kapetan Granit Xhaka.

Častni gol za BiH je v tretji minuti sodnikovega podaljška dosegel 21-letni Ermin Mahmić, ki je v igro prišel dve minuti prej. To je bil hkrati njegov prvi zadetek v dresu članske reprezentance.