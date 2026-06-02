Švicarskemu zvezdniku so zavrnili vstop v ZDA

Švicarska nogometna zveza (ASF) je sporočila, da napadalec Breel Embolo, ki je v kvalifikacijah za SP zadel tudi proti Sloveniji, zaradi težav z vizumom ni mogel z moštvom poleteti v ZDA na svetovno prvenstvo. Devetindvajsetletni nogometaš Rennesa bi se moral zgodaj popoldne skupaj s preostankom reprezentance iz Züricha odpraviti v Los Angeles.

»Na žalost Breel Embolo trenutno ne more potovati v ZDA z ekipo,« je sporočila ASF. Njegova avtorizacija ESTA (Electronic System for Travel Authorisation) je bila odobrena do tega jutra. »Ob 10.30 pa smo bili obveščeni, da je bila njegova vloga za ESTA dana v nadaljnji pregled. Trenutno smo v stiku s pristojnimi organi in pričakujemo, da se bo Breel ekipi pridružil še danes pozneje ali pa bo odpotoval jutri in se tedaj priključil moštvu. O vseh nadaljnjih novostih vas bomo obvestili takoj, ko jih bomo imeli,« so povedali.

Zveza pa ni pojasnila, zakaj je bil Embolov vizum dan v ponovno presojo. Aprila je nekdanji napadalec Schalkeja prejel pogojno denarno kazen v trajanju 45 dni v vrednosti 3.000 švicarskih frankov zaradi groženj, ki jih je izrekel med nočnim izhodom v Baslu leta 2018.

Embolo je zadel na nedeljski pripravljalni tekmi, na kateri je Švica s 4:1 premagala Jordanijo. To je bil njegov 24. reprezentančni gol na 86. nastopu za Švico. Na svetovnem prvenstvu bo Švica začela nastope v skupini B proti Katarju 13. junija, nato jo v skupinskem delu čakata še Bosna in Hercegovina ter gostiteljica Kanada.