BiH ima še enega junaka, krade in je star 14 let (VIDEO)

Afan Čizmić je med izvajanjem 11-metrovk italijanskemu vratarju izmaknil »plonk« listek, ki bo šel zdaj na dobrodelno dražbo. Pozivi, naj fanta vzamejo na SP.
Gianluigi Donnarumma se je jezil, ker so mu ukradli papir s podatki o strelcih BiH. FOTO: Amel Emric/Reuters
Peter Zalokar
7. 4. 2026 | 12:34
Bosna in Hercegovina se je po letu 2014 drugič uvrstila na svetovno prvenstvo v nogometu. Potem ko je prejšnji teden v kvalifikacijah po izvajanju 11-metrovk v Zenici izločila veliko Italijo, so najbolj slavili kapetana Edina Džeka, selektorja Sergeja Barbareza in strelca odločilnega gola Esmirja Bajraktarevića. Toda zdaj so dobili še enega junaka, ki mu gredo zasluge za velik podvig. Star je 14 let! 

Afan Čizmić, pobiralec žog, ki igra za mlajšo selekcijo zeniškega Čelika, je namreč postal nepričakovana zvezda, potem ko se je izkazalo, da je poskrbel, da je italijanski vratar Gianluigi Donnarumma v dramatičnem izvajanju enajstmetrovk ostal brez svojega listka s podatki za branjenje kazenskih strelov. Čizmić je izkoristil prerivanje med obema vratarjema in Donnarummi ukradel seznam s podatki, kam nogometaši Bosne običajno streljajo.

Do tega je prišlo, ko je bosanski vratar Nikola Vasilj sredi izvajanja enajstmetrovk videl, da je bil njegov papirnati seznam strgan. Čizmić je opazil priložnost, se neopazno prikradel v mrežo in vzel Donnarummovega, nato pa ga skril pred zvezdnikom, ki brani za Manchester City. Nekdanji član Milana je bil besen, pritoževal se je pri sodniku, nato pa dvoboj tudi izgubil. Ubranil ni niti enega strela in Italija je tretjič zapored ostala brez mundiala. Odstopila sta tako predsednik zveze Gabriele Gravina kot selektor Gennaro Gattuso

Čizmića je izsledila bosanska televizijska hiša Face, ki je razkrila, da je list z navodili obdržal in ga istega večera pokazal očetu. »Videl sem list papirja in takoj vedel, za kaj gre. Zgrabil sem ga in skril. Donnarumma je dvignil svojo brisačo in ugotovil, da je papir izginil. Iskal ga je, a zaman. Bil je zelo jezen,« se je spominjal Čizmić, ki je zdaj zaslovel na spletu in čez noč postal ljubljenec navijačev. Iz žepa svoje jakne je potegnil listek in ga pokazal televiziji.

Javnost je dodatno navdušila odločitev dečka in njegove družine, da kosa papirja ne zadrži. Odločili so ga dati na dražbo in denar nameniti v dobrodelne namene.  Mnogi zdaj pozivajo nogometno zvezo BiH, naj Afana kot posebnega gosta, ki prinaša srečo, odpelje na prvenstvo v ZDA, Mehiko in Kanado. BiH bo v skupini B igrala proti Kanadi, Katarju in Švici.

