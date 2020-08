FOTO:Španci enotni: Sramota in zgodovinsko ponižanje smešne Barcelone

Brez razlike med časopisi v Madridu in Barceloni

Bartomeu, Pique in Setien napovedali »odločne poteze«

Španski športni časopisi so enotno udarili po nogometaših Barcelone, ki so v sinočnji tekmi z Bayernom doživeli strahovito visok poraz z 2:8 . Četrtfinalna tekma lige prvakov v Lizboni je razkrila vse razsežnosti in trenuten kaos v vrstah katalonske športno-politične inštitucije.»Sramota – zgodovinsko ponižanje Barcelone, potem ko je ekipa trenerja Quiqueja Setiena izgubila z Bayernom 2:8 v četrtfinalu lige prvakov. Barcin trenerj naj bi bil odpuščen po tem porazu. V polfinalu lige prvakov ne bo španskega kluba prvič po 13 letih!« so zapisali pri madridskemTudi drugi, ni skoparil s kritikami na račun Barcelone. »Zgodovinsko ponižanje – katastrofa za Barcelono, ki je izgubila kar z 2:8 proti bavarskemu gigantu Bayernu. Ta poraz v Lizboni bo zanesljivo sprožil spremembe v Barceloni, pričakujemo tektonske premike v klubu,« so bili ostri pri dnevniku As.Tudi oba katalonska športna dnevnika sta bila neizprosna do tamkajšnjega kluba, brez milosti sta udarila po vsem, kar je bilo del sramotne zgodbe v Lizboni. »Konec sramotnega cikla,« so zapisali priin dodali: »Bayern je ponižal Barcelono v neverjetnem porazu v Lizboni. Trener Quique Setien v tem klubu ni več na varnem, predsednik Bartomeu bo moral sklicati tudi klubske volitve.«Naslovnico tega časopisa je krasila tudi izjava: »S tem izidom smo se dotaknili dna in jaz bom prvi, ki bo zapustil klub, če bo to treba za spremembe na boljše.« To izjavo Piqueja so objavili tudi pri drugem, Pique je dodal: »Sramota, sramota, ... Klub potrebuje spremembe na vseh ravneh. Če je treba dodati svežo kri v igralskem kadru, sem prvi, ki ponudim svoj odstop.«Pri Sportu so zapisali, da je šlo za zgodovinsko ponižanje smešne Barçe, ki je doživela njen najvišji poraz v Evropi in končala sezono, ki je vsekakor za pozabo, saj prvič po 12 letih klub ne bo osvojil niti ene lovorike.S pepelom se je posul tudi predsednik: »Žal mi je, to je katastrofa. Sprejeti moramo odločitve, nekateri med nami jih bomo objavili že kmalu.« Setien? Trener je dodal, da najbrž ne more nadaljevati na položaju trenerja. »Če je ponudil svoj mandat Pique, ki je tu vse življenje, moram sprejeti konkretno odločitev tudi jaz.«