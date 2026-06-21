Španci našli prvo žrtev na tem SP

Španski nogometaši so si hitro opomogli od razočaranja na prvi tekmi svetovnega prvenstva, ko so proti Zelenortskim otokom iztržili zgolj točko za neodločen izid 0:0. Jezo so stresli na reprezentante Savdske Arabije, ki so jih z igrišča v Atlanti odpihnili z visoko zmago s 4:0 (3:0).

Favorizirane Špance, ki jim mnogi pripisujejo največje možnosti v boju za naslov svetovnih prvakov, je že v deseti minuti v vodstvo popeljal Lamine Yamal. Podajalec pri njegovem golu je bil Mikel Oyarzabal, ki je za tem z dvojčkom zadetkom (v 21. in 24. minuti) povišal že na 3:0. To je bil tudi rezultat prvega polčasa.

Kmalu po začetku drugega dela je na semaforju kazalo že 4:0, potem ko je avtogol dosegel Hassan Al-Tombakti. Izid se nato do konca tekme ni več spremenil. V sodnikovem dodatku so sicer sodniki po ogledu sistema VAR zaradi prepovedanega položaja razveljavili zadetek Ferranu Torresu.

Španci so z visoko zmago upravičili vlogo favoritov, v kateri bodo 27. junija pričakali tudi dvoboj z Urugvajci.