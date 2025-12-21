Španci po obrambi leta Jana Oblaka osupli: To zmorejo le mačke! (VIDEO)

Atletico Madrid je v 17. krogu španskega prvenstva zanesljivo prišel do treh točk v Gironi, osrednjo vlogo na naslovnicah španskih medijev pa si je prislužil Jan Oblak za čudežno obrambo v prvem polčasu. Časnik Marca jo je označil za eno njegovih najboljših v karieri.

Soccer Football - LaLiga - Athletic Bilbao v Atletico Madrid - San Mames, Bilbao, Spain - December 6, 2025 Atletico Madrid's Jan Oblak reacts REUTERS/Vincent West Foto Vincent West Reuters

Pri rezultatu 1:0 za Atletico je Oblak v 23. minuti v slogu »škofjeloške hobotnice« ubranil strel z bližine Axla Witsla, »ki so ga domači gledalci že videli v mreži,« so zapisali pri slovitem časniku in dodali: »Prizor je bil osupljiv. Z nadčloveško močjo je iztegnil roko in žogo odbil tik, preden je prečkala golovo črto. Tehnični podvig, ki ga lahko zaradi težavnosti in natančnosti uvrstimo med njegove najboljše obrambe v karieri.«

Televizijski komentator Miguel Angel Moya je ob tem dejal: »Lahko bi se poškodoval. Takšne reflekse imajo le mačke.«

V nadaljevanju članka, ki je namenjen zgolj tej obrambi Oblaka, pri Marci niso izgubljali besed: »To je bila obramba, ki je dodala nov pečat dosežkom slovenskega vratarja. S spektakularnim refleksom je preprečil izenačenje in znova dokazal, da sodi med najboljše vratarje na svetu, oziroma da je že legenda Atletico Madrida.«