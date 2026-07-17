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Nogomet

Španci pred finalom z Argentino: Ne bomo se odzivali na provokacije

Selektor Luis de la Fuente pred nedeljskim finalom svetovnega prvenstva verjame, da mora Španija ostati zvesta svoji igri.
Španci so v polfinalu z zelo disciplinirano taktično predstavo ugnali Francoze. FOTO: Vincent Carchietta/Reuters
Galerija
Španci so v polfinalu z zelo disciplinirano taktično predstavo ugnali Francoze. FOTO: Vincent Carchietta/Reuters
B. P., STA
17. 7. 2026 | 14:15
4:21
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Španska nogometna reprezentanca bo v nedeljskem finalu svetovnega prvenstva proti Argentini stavila predvsem nase. Selektor Luis de la Fuente je pred zadnjo tekmo mundiala poudaril, da mora njegova ekipa ostati zvesta slogu igre, ki jo je pripeljal do finala.

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»Povsem sem miren in prepričan, da bomo, če bomo ostali zvesti filozofiji, ki nas je pripeljala do sem, bližje uresničitvi našega cilja. Premoremo velik nogometni potencial. Ne želimo se zapletati v prepire ali se odzivati na provokacije,« je v pogovoru za špansko televizijo RTVE dejal de la Fuente.

Španski selektor je poudaril, da želi njegova reprezentanca tudi proti Argentini nadzorovati tekmo z žogo, ob izgubljeni posesti pa hitro in odločno pritiskati na tekmeca.

»Znamo igrati nogomet, naši igri dati smisel, ko imamo žogo v svoji posesti, ter biti disciplinirani in agresivni pri njenem hitrem osvajanju, ko je nimamo,« je dejal.

Luis de la Fuente želi Španijo popeljati do prvega naslova svetovnih prvakov po letu 2010. FOTO: Vincent Carchietta/Reuters
Luis de la Fuente želi Španijo popeljati do prvega naslova svetovnih prvakov po letu 2010. FOTO: Vincent Carchietta/Reuters

Moč ekipe je v povezanosti

De la Fuente je kot eno največjih odlik svoje reprezentance izpostavil medsebojno zaupanje. Mnoge igralce dobro pozna že iz mlajših selekcij, zato jedro ekipe ne temelji le na kakovosti, temveč tudi na dolgoletni povezanosti.

»Zaupanje, ki ga gojimo drug do drugega, in dejstvo, da se tako dobro poznamo, naredita ogromno razliko. Zdaj smo skupaj preživeli skoraj sedem tednov in čeprav je bilo tudi težkih trenutkov, je vse veliko lažje, če si obdan s pravimi ljudmi,« je dejal.

Španci so z dosedanjim turnirjem lahko zadovoljni, a de la Fuente poudarja, da delo še ni končano.

»Veseli smo uspeha, ki smo ga dosegli, a želimo narediti še korak naprej in osvojiti naslov svetovnih prvakov,« je poudaril selektor.

O Vinčiću: Sodnik mora držati meje

V finalu proti Argentini pričakuje zahtevno tekmo, pri čemer bo pomembno vlogo imel tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić. Šestinštiridesetletni Mariborčan bo glavni sodnik največje tekme turnirja.

»Vsaka ekipa bo stavila na svoje prednosti. Naloga sodnika je, da skrbi za spoštovanje pravil in preprečuje situacije, ki presegajo meje dovoljenega,« je dejal de la Fuente.

Posebej je spregovoril tudi o argentinskem selektorju Lionelu Scaloniju, s katerim se poznata že dolgo.

»Imava zelo dober odnos in se medsebojno spoštujeva. Veliko sem se naučil tudi z opazovanjem njegovega vodenja argentinske reprezentance. Zunaj igrišča sva velika prijatelja, na njem pa ostra tekmeca, saj si oba želiva zmago,« je dejal španski selektor.

Pred finalom so se pojavila ugibanja o morebitnih težavah Lamina Yamala z mišico. FOTO: Florencia Tan Jun/AFP
Pred finalom so se pojavila ugibanja o morebitnih težavah Lamina Yamala z mišico. FOTO: Florencia Tan Jun/AFP

Yamal naj bi bil pripravljen

De la Fuente je zavrnil namigovanja, da razmišlja o odstopu s položaja selektorja. Poudaril je, da je srečen na španski klopi in pripravljen reprezentanco voditi še dolgo.

»Zavedam se, da ne moreš ustreči vsem. Ne želim, da bi mi karkoli podarili, a sem srečen in pripravljen ostati za krmilom Španije še vrsto let,« je dejal.

Pred finalom je spregovoril tudi o pripravljenosti Lamina Yamala in Pedra Porra, ki sta zadnje dni zaradi manjših težav z mišicami trenirala ločeno. Selektor verjame, da bosta oba nared za obračun z Argentino.

Posebne pohvale je namenil Yamalu, od katerega pričakuje še eno vrhunsko predstavo.

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»Prepričan sem, da ga na tem svetovnem prvenstvu čaka še ena fantastična tekma. Razbremeniti ga moramo pritiska, da bo lahko užival v igri in pokazal vse, kar je sposoben,« je sklenil de la Fuente.

Finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino bo v nedeljo v New Jerseyju.

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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