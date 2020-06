Španci sporočili dobro novico za Jana Oblaka

Novo sezono bodo začeli 12. septembra

Takole se pripravljajo na zagon nogometa nogometaši vodilne Barcelone. FOTO: AFP

Španski prvoligaški nogomet se bo po koronavirusnem premoru nadaljeval. Prvo kolo nadaljevanja bo za zaprtimi vrati štadionov trajalo štiri dni, vodilna Barcelona se bo z Mallorco pomerila 13. junija, tekma Real Madrid vs Eibar pa bo na sporedu 14. junija.Drugo kolo španskega prvenstva po prekinitvi bo nato od ponedeljka, 15. junija, do četrtka, 18. junija. Barcelona bo doma gostila Leganes 16., Real se bo v Madridu pomeril z Valencio 18. Španski športni svet je v petek sporočil, da sta se tako španska nogometna zveza (RFEF) kot vodstvo lige strinjala o formatu preostalih 11 kol v boju za naslov španskega prvaka v 1. in 2. ligi., ko bo znan španski prvak.»Naslednjo sezono želimo začeti 12. septembra,« je za Movistar dejal šef la lige. »Ustvarili smo urnik, da ima vsaka ekipa vsaj 72 ur med dvema tekmama ... Za zdaj smo objavili prva dva kroga, ki ju bomo sproti dopolnjevali s po dvema tekmama hkrati. V obzir bomo vzeli tudi vremenske razmere, ki so znane po dva tedna vnaprej,« je še dejal Tebas.V španskem prvenstvu je na vrhu Barcelona, ki je imela ob marčevski prekinitvi dve točki prednosti pred madridskim Realom. Atletico Madrid slovenskega reprezentančnega vratarjaje bil ob prekinitvi na šestem mestu; za vodilno Barcelono zaostaja 13 točk. Vrnitev nogometa je torej dobra novica za Oblaka in soigralce, ki bodo tako imeli možnost preboja med vodilno četverico, ki bo igrala v ligi prvakov 2020/21.