Španec ostro nad italijansko smer: Preveč se ukvarjajo z uničevanjem tekme

Svetovno prvenstvo v nogometu brez Italije je kot juha brez soli. Tako je bilo nekoč, po tretjem zaporednem mundialu brez štirikratnih svetovnih prvakov pa nihče več ne dvomi o tem, da je »calcio« v krizi. Zakaj, je Italijanom nalil čistega vina tudi Cesc Fàbregas. Bil je brez dlake na jeziku: »Italijanski nogomet se namesto z napadom ukvarja z uničevanjem tekme,« je povedal 39-letni Katalonec, ki je palčka Como v minulem državnem prvenstvu popeljal od preboja v ligo prvakov.

Nekdanji vrhunski zvezni igralec Barcelone, Arsenala in Chelseaja je v odmevnem intervjuju za britanski medij The Athletic odkrito okrcal taktično miselnost v italijanski Serie A.

»Osredotočanje na uničevanje nasprotnikove igre namesto na razvijanje lastnega napadalnega modela zavira razvoj lige in igralcev,« je še pojasnil in dodal: »V Italiji je izjemno težko zmagovati. Veliko je izidov 0:0 in 1:0. Ekipe te poskušajo nevtralizirati z obrambo in agresivnim pritiskom, ne pa z lastnim napadom. Verjemite mi, analiziram ogromno nogometa. Ko gledate ekipe v premier League, vidite jasno strukturo, prepoznate njihov slog in idejo, ki jo želijo uveljaviti. V serie A pa je velikokrat na igrišču nemogoče razumeti, kaj se sploh dogaja. Zato moramo biti pri pripravi pozorni na najmanjše podrobnosti.«

Španec je bil oster tudi do klubskega menedžmenta v Italiji, saj »selektorjem« očita, da kupujejo igralce zgolj na podlagi statističnih podatkov (skavtinga ), ne da bi se pred tem posvetovali s trenerjem ali preučili igralčev značaj.

»Trener je tisti, ki mora z njimi delati na igrišču in jih izboljšati, zato mora igralca poznati in mu brezpogojno zaupati. Osebnostni profil nogometaša je pomembnejši od suhoparne športne statistike,« je sklenil trener Coma.