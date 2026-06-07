  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Španec ostro nad italijansko smer: Preveč se ukvarjajo z uničevanjem tekme

Cesc Fàbregas je brez dlake na jeziku pojasnil, zakaj italijanski nogomet nazaduje. Napačen je tudi način izbiranja nogometašev.
Cesc Fabregas v vlogi trenerja Coma opravlja odlično delo. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters
Galerija
Cesc Fabregas v vlogi trenerja Coma opravlja odlično delo. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters
G. N.
7. 6. 2026 | 09:05
2:29
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Svetovno prvenstvo v nogometu brez Italije je kot juha brez soli. Tako je bilo nekoč, po tretjem zaporednem mundialu brez štirikratnih svetovnih prvakov pa nihče več ne dvomi o tem, da je »calcio« v krizi. Zakaj, je Italijanom nalil čistega vina tudi Cesc Fàbregas. Bil je brez dlake na jeziku: »Italijanski nogomet se namesto z napadom ukvarja z uničevanjem tekme,« je povedal 39-letni Katalonec, ki je palčka Como v minulem državnem prvenstvu popeljal od preboja v ligo prvakov. 

Nekdanji vrhunski zvezni igralec Barcelone, Arsenala in Chelseaja je v odmevnem intervjuju za britanski medij The Athletic odkrito okrcal taktično miselnost v italijanski Serie A.

»Osredotočanje na uničevanje nasprotnikove igre namesto na razvijanje lastnega napadalnega modela zavira razvoj lige in igralcev,« je še pojasnil in dodal: »V Italiji je izjemno težko zmagovati. Veliko je izidov 0:0 in 1:0. Ekipe te poskušajo nevtralizirati z obrambo in agresivnim pritiskom, ne pa z lastnim napadom. Verjemite mi, analiziram ogromno nogometa. Ko gledate ekipe v premier League, vidite jasno strukturo, prepoznate njihov slog in idejo, ki jo želijo uveljaviti. V serie A pa je velikokrat na igrišču nemogoče razumeti, kaj se sploh dogaja. Zato moramo biti pri pripravi pozorni na najmanjše podrobnosti.«

Španec je bil oster tudi do klubskega menedžmenta v Italiji, saj »selektorjem« očita, da kupujejo igralce zgolj na podlagi statističnih podatkov (skavtinga), ne da bi se pred tem posvetovali s trenerjem ali preučili igralčev značaj.

»Trener je tisti, ki mora z njimi delati na igrišču in jih izboljšati, zato mora igralca poznati in mu brezpogojno zaupati. Osebnostni profil nogometaša je pomembnejši od suhoparne športne statistike,« je sklenil trener Coma. 

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Padla velikana

Italija nič več obljubljena dežela

Vrsto let je bila ena od najmočnejših petih evropskih lig rajska za slovenske nogometaše, v minuli pa so minute v najmočnejši ligi zbrali le trije igralci.
25. 5. 2026 | 12:45
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nogomet

Slab teden za italijanski nogomet se je končal katastrofalno

Potem ko so nogometne vode na Apeninskem polotoku razburkale obtožbe o prostituciji, so se pod plazom očitkov znova znašli tudi nogometni sodniki.
26. 4. 2026 | 20:20
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nova afera

Nov udarec za italijanski nogomet, tokrat luksuzna prostitucija

Nogometaši v Italiji naj bi za večere s spremljevalkami odšteli več kot 194.000 evrov. Eno dekle naj bi celo zanosilo. Se obeta nov škandal v serie A?
22. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Snežnik

Največje območje slovenske divjine bo postalo park

Prva pobuda za zavarovanje Snežnika je stara prek sto let. Po letih zastojev je postopke znova zagnala občina Ilirska Bistrica. Snežnik bo peti regijski park.
Maja Prijatelj Videmšek 6. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Kaj pričakovati

Tuji mediji o vrnitvi slovenskega »princa teme«

Skrbita jih predvsem vpliv na novinarje in odnos do Bruslja.
5. 6. 2026 | 10:47
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Erik Brecelj

Javno zdravstvo težko uničiš, lahko pa oviraš njegov razvoj

Zelo pomembno je sodelovanje. Ljudje, ki so vodili koruptivne posle, se izolirajo in delujejo v ozkem krogu.
Janez Markeš 6. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Predsedniška palača

Pri Pirc Musarjevi izobesili palestinsko zastavo, Janša odgovarja (VIDEO)

Kot je navedla predsednica Nataša Pirc Musar, je palestinska zastava simbol grobih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic.
5. 6. 2026 | 16:13
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Preberite več
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
FRANCOSKI ŠARM

Vozni užitek, ki ga pri sodobnih avtomobilih vse redkeje najdemo

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
Promo Delo 4. 6. 2026 | 07:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZANIMIVO

Zakaj so nekatere slovenske kmetije drugačne?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:08
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju Danilo Ferjančič, Porsche Slovenija

Evropsko avtomobilsko industrijo dušijo regulacije, ne novi tekmeci

Evropska avtomobilska industrija je sredi kompleksnega prehoda v električno in digitalno prihodnost, zato subvencije še potrebujemo, pravi Danilo Ferjančič.
Gašper Boncelj, Marjana Kristan Fazarinc 5. 6. 2026 | 06:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju John Velissarios

John Velissarios: Tehnologija kot arhitekt novega svetovnega denarnega reda

Digitalni instrument mora biti čim bolj podoben gotovini in njenim atributom, je nasvet v vseh projektih, pri katerih sodelujem, pravi John Velissarios.
Miran Varga 5. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Učni pristopi

Kateder na poti na smetišče zgodovine

Ure in ure predavanj pri mladih ne delujejo več, motivirati jih je mogoče z vključevanjem in tehnologijami.
Milka Bizovičar 5. 6. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

ItalijaSerie AFrancesc Fabregas

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Razno
Vredno branja

Fotografije tedna

Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
Dejan Mijović 7. 6. 2026 | 10:45
Preberite več
Novice  |  Svet
Luksuzno letovišče

Albanski premier: Če ne bi šlo za Kushnerja, ne bi nikogar zanimalo

Edi Rama brani letovišče Trumpovega zeta. Zavrnil je bojazni, da bi luksuzni projekt uničil habitat flamingov in drugih prostoživečih živali.
7. 6. 2026 | 10:41
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vizumska vojna

Nogometašem zelena luč, rdeča pa funkcionarjem

Iranska nogometna zveza je oblasti ZDA obtožila maščevalnega vedenja. Po iranskih navedbah so ključnim vodstvenim članom reprezentance zavrnili vizume.
7. 6. 2026 | 10:35
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

V novih napadih ruskih brezpilotnikov v Ukrajini ubita dva človeka

Zelenski se bo medtem v Londonu na pogovorih o nadaljnji podpori Ukrajini srečal z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije.
7. 6. 2026 | 10:06
Preberite več
Nedelo
Kolumna

Nogometna inflacija

Po eni strani želimo biti čim večkrat zraven, po drugi nočemo imeti občutka, da to lahko uspe vsakomur.
Lucijan Zalokar 7. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vizumska vojna

Nogometašem zelena luč, rdeča pa funkcionarjem

Iranska nogometna zveza je oblasti ZDA obtožila maščevalnega vedenja. Po iranskih navedbah so ključnim vodstvenim članom reprezentance zavrnili vizume.
7. 6. 2026 | 10:35
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

V novih napadih ruskih brezpilotnikov v Ukrajini ubita dva človeka

Zelenski se bo medtem v Londonu na pogovorih o nadaljnji podpori Ukrajini srečal z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije.
7. 6. 2026 | 10:06
Preberite več
Nedelo
Kolumna

Nogometna inflacija

Po eni strani želimo biti čim večkrat zraven, po drugi nočemo imeti občutka, da to lahko uspe vsakomur.
Lucijan Zalokar 7. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra in čakalnimi vrstami.
2. 6. 2026 | 13:05
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:20
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
29. 5. 2026 | 15:13
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Vprašanje, ki bega slovenske voznike

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
29. 5. 2026 | 06:53
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
4. 6. 2026 | 08:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:36
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo