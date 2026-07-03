Španec rekorder, Španija še dve tekmi oddaljena od Italije

Španski nogometni vratar Unai Simon je na tekmi šestnajstine finala proti Avstriji, ki jo je Španija dobila s 3:0, vnovič ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. S tem je dosegel rekord svetovnih prvenstev, saj ni prejel zadetka že 519 minut. Španija pa je le še dve tekmi oddaljena od niza 37 tekem brez poraza, kolikor jih je nanizala Italija.

Simon je rekord dosegel ob četrtkovi gladki zmagi nad Avstrijo, s čimer je presegel dosežek legendarnega Italijana Walterja Zenge, ki na SP leta 1990 ni prejel gola 517 minut.

Simonov niz se je začel na prvenstvu 2022 v Katarju. Potem ko ga je v 51. minuti tekme proti Japonski – zadnje v skupinskem delu, ki so jo Španci izgubili z 1:2 – premagal Ao Tanaka, ni več dovolil gola iz igre.

Španija je nato v osmini finala po 120 minutah tekme z Marokom remizirala (0:0); Maroko je sicer kasneje zmagal po izvajanju enajstmetrovk, ki pa se v statistiko ne štejejo.

Simon na tem mundialu še ni klonil, saj je Španija pred tekmo z Avstrijo remizirala z Zelenortskimi otoki (0:0) ter premagala Savdsko Arabijo (4:0) in Urugvaj (1:0).

Zdaj lahko 29-letni španski vratar rekord še izboljša; prvo priložnost bo imel že v ponedeljek v osmini finala proti Portugalski.