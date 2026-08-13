Sin nizozemskega nogometa na klop Oranje

Španec Xavi Hernandez je novi selektor nogometne reprezentance Nizozemske in prvi tuji trener na klopi Oranje po Avstrijcu Ernstu Happelu leta 1978. Za nekdanjega nogometaša Barcelone je to šele tretja trenerska služba v karieri. Prve izkušnje je dobil v Al Saddu v Katarju, od 2021 do 2024 pa je bil glavni trener katalonskega ponosa.

»Velika čast mi je, da sem postal glavni trener nizozemske reprezentance. Kot nekdo, ki se je kalil v akademiji FC Barcelone in na katerega so med drugim močno vplivali Johan Cruyff in Rinus Michels, čutim posebno povezavo do nizozemskega nogometa,« je ob prevzemu selektorskega položaja povedal Xavi. »Lahko bi rekli, da sem na nek način sin nizozemskega nogometa. Tudi drugi veliki trenerji, zlasti Louis van Gaal, pod vodstvom katerega sem debitiral v Barceloni, in Frank Rijkaard, so imeli pomembno vlogo pri mojem razvoju kot igralca in trenerja.«

Zanimivo, da je 46-letni Xavi na klopi Barcelone tedaj in zdaj nasledil Nizozemca Ronalda Koemana. Slednji se je moral posloviti po izpadu v šestnajstini finala letošnjega svetovnega prvenstva proti Maroku. Xavi je pogodbo podpisal do 2030, tako da bo Nizozemsko vodil na EP 2028 v Združenem kraljestvu ter SP 2030 v Maroku, Španiji in na Portugalskem.

»Vsak novi cikel od nas zahteva, da na novo premislimo, kam želimo iti, kaj potrebujemo, da tja pridemo in kateri od razpoložljivih glavnih trenerjev je najbolj primeren. Xavi je kot igralec doživel in osvojil vse, vključno s svetovnim prvenstvom, številnimi naslovi prvaka lige in naslovi v ligi prvakov,« je o novem selektorju povedal tehnični direktor nizozemske zveze Nigel de Jong.

Katalonca prva tekma čaka 24. septembra v ligi narodov proti Nemčiji v Amsterdamu.